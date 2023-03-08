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Dünya Kadınlar Günü'ne özel kadın temalı ilham verici 10 film

07.03.2023 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün Dünya Kadınlar Günü! Bu özel günde kadınların beyaz perdeye yansıyan etkileyici hikayelerine dikkat çekmek istedik ve hayatın zorluklarına karşı mücadele eden, hayallerine ulaşmak için var güçleriyle çabalayan, toplumsal cinsiyet eşitliği için savaşan kadınların hikâyelerini anlatan kadın temalı ilham verici filmleri seçtik. İşte kadın temalı birbirinden etkileyici 10 film!

Dünya Kadınlar Günü'ne özel kadın temalı ilham verici 10 film

Kadınların başarılarını, kararlılıklarını, mücadelelerini gözler önüne seren kadın temalı filmler, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Biz de bu Kadınlar Günü'nde sizler için ilham verici kadın hikâyelerine sahip filmleri seçtik. Seçkideki filmler; kadınların hayatta karşılaştıkları engellere karşı cesurca savaşmalarını, kendileri keşfetme yolculuklarını anlatıyor. Filmlerdeki her bir karakter birbirinden farklı hayatlar yaşasa da aslında hepsi, kendi hayatının kontrolünü ele almak için mücadele ediyor. Bu özel günde, ilham verici kadın hikâyelerini beyaz perdeye taşıyan yapımları izleyerek kadınların cesur mücadelelerine tanıklık edebilirsiniz.

1. Gizli Sayılar (2016)

Adsız tasarım - 2023-03-07T222804.804

Yönetmen: Theodore Melfi
Oyuncular: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst
Tür: Dram, Tarih, Biyografi
Süre: 2 sa 7 dk
IMDb: 7.8

Gizli Sayılar, 1960'larda ABD'nin uzay programına yardımcı olan Afrikalı Amerikalı kadınların gerçek hikâyesini anlatan bir dram filmi. Film, NASA'da matematiksel hesaplamalar yapan üç kadın Katherine Johnson, Dorothy Vaughan ve Mary Jackson'ın, ırkçılık ve cinsiyetçilikle dolu bir ortamda karşılaştıkları zorlukları ve mücadelelerini konu alır. Bu kadınlar, çalıştıkları alanda önyargıları yıkarak, uzay yarışında ABD'nin Sovyetler Birliği'ne karşı rekabetinde önemli bir rol oynarlar. Bu ilham verici film; cesareti, azmi ve başarılarıyla kadınların mücadelesini ve başarısını anlatır.

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2. Şampiyon (2013)

Adsız tasarım - 2023-03-07T222837.747

Yönetmen: Randall Wallace
Oyuncular: Diane Lane, John Malkovich, Dylan Walsh, Dylan Baker
Tür: Biyografi, Dram, Spor
Süre: 2 sa 3 dk
IMDb: 7.2

Penny Chenery, annesinin ölümünde sonra babasının mirasını devralır ve çiftlikte yetiştirilen atların bakımı, eğitimiyle ilgilenir. Bir gün Secretariat adlı bir yavru atın yetiştiricisi, Penny'ye atın potansiyeli hakkında bilgi verir ve onu satın almasını önerir. Penny, Secretariat'ı satın alır ve atın yarış kariyeri boyunca bakımı ve eğitimiyle ilgilenir. Secretariat, Penny sayesinde yarış kariyeri boyunca birçok başarıya imza atar ve Amerikan yarış tarihinde unutulmaz bir yere sahip olur. Film, at yarışlarıyla ilgili hiçbir bilgisi olmayan ev hanımı Penny’in yarış atı dünyasındaki zaferini ve kadınların bu alanda varlığının artması için mücadelesini konu alır.

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3. Joy (2015)

Adsız tasarım - 2023-03-07T224506.736

Yönetmen: David O. Russell
Oyuncular: Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Bradley Cooper, Edgar Ramirez, Diane Ladd, Virginia Madsen, Isabella Rossellini
Tür: Biyografi, Dram
Süre: 2 sa 5 dk
IMDb: 6.6

Başarılı bir mucit olan Joy Mangano isimli kadının hayat hikâyesinden esinlenen bir drama filmi olan Joy, Mangano'nun zorlu hayat mücadelesini ve ürünlerini televizyon kanallarında satma mücadelesini anlatır. Joy, ailesinin sorunlarıyla mücadele ederken yeni bir temizlik bezi tasarlar ve bu ürünün başarılı bir şekilde pazarlanması için bir yol arar. Ancak sektördeki zorlu rekabet ortamı ve ailesinin müdahaleleri mücadele eder. Joy, yaratıcılığı ve kararlılığı sayesinde ürününü başarılı bir şekilde pazarlamayı başarır ve bir iş kadını olarak kendi hayatına yön verir.

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4. Mulan (2020)

Adsız tasarım - 2023-03-07T224532.797

Yönetmen: Niki Caro
Oyuncular: Yifei Liu, Donnie Yen, Jason Scott Lee, Gong Li, Jet Li, Tzi Ma
Tür: Aksiyon, Macera, Dram
Süre: 1 sa 58 dk
IMDb: 5.6

Korkusuz bir genç kadının ailesine ve vatanına olan sevgisi uğruna Çin'in gördüğü en büyük savaşçılardan bir olmasını anlatıyor. Çin İmparatoru, her aileden bir erkeğin ülkeyi Kuzey İşgalcileri'nden korumak üzere orduya katılmasına karar verince, onurlu bir savaşçının en büyük kızı olan Hua Mulan, hasta babasının yerini almak için erkek kılığında savaşa katılmaya karar verir. Mulan, içindeki gücü ve cesareti keşfederken kendi kimliğini ve ailesinin onurunu korumak için zorlu bir mücadeleye atılır.

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5. Yaban (2016)

Adsız tasarım - 2023-03-07T225031.736

Yönetmen: Jean-Marc Vallée
Oyuncular: Reese Witherspoon, Laura Dern, Thomas Sadoski, Michiel Huisman
Tür: Biyografi, Dram
Süre: 1sa 55 dk
IMDb: 7.1

Yaban, orijinal adıyla Wild, gerçek hikâyeden uyarlanmış bir dram filmidir. Film, genç bir kadın olan Cheryl Strayed'in acı dolu geçmişinden kaçmak için 1100 mil uzunluğundaki Pasifik Yaban Hayatı Koridoru'nu yürüyerek kendini keşfetmesini anlatır. Cheryl, hayatta karşılaştığı zorluklarla yüzleşmek, kendini yeniden keşfetmek ve bir sonraki adımını atmak için bu uzun yolculuğa çıkar.

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6. The Help (2011)

Adsız tasarım - 2023-03-07T224944.846

Yönetmen: Tate Taylor
Oyuncular: Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer, Bryce Dallas Howard, Jessica Chastain
Tür: Drama
Süre: 2 sa 29 dk
IMDb: 8.0

The Help, Kathryn Stockett'in aynı adlı romanından uyarlanan bir drama filmidir. Film, 1960'larda Mississippi'deki bir kasabada geçer ve beyaz ev sahipleri ve siyah hizmetçileri arasındaki ilişkileri ve ayrımcılığı ele alır. Üç kadın, yazar olmak isteyen genç bir beyaz kadın ve siyah hizmetçileriyle bağlantı kurarak toplumsal değişimler yapmaya çalışır. Film, kadınların tarih boyunca toplumda maruz kaldığı ayrımcılığı ve zorlukları yansıtırken kadın dayanışmasının gücünü de vurgular.

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7. Nomadland (2021)

Adsız tasarım - 2023-03-07T224907.686

Yönetmen: Chloé Zhao
Oyuncular: Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Charlene Swankie, Bob Wells
Tür: Drama
Süre: 1 sa 50 dk
IMDb: 7.3

İşinden olan ve evsiz kalan Fern, Nevada'daki evini terk eder ve karavanıyla birlikte Amerika'da gezgin bir yaşam sürmeye başlar. Fern, çeşitli seyahat işleri yaparak ve karavancılık topluluğuna katılarak hayatta kalmaya çalışır. Nomadland, Fern'in yalnızlığı, kaybı ve aidiyetsizliğiyle yüzleştiği ve yeni bir hayat kurmaya çalıştığı sıradışı bir yolculuğunu anlatır. Filmde, yaşamın geçiciliği ve ekonomik sıkıntılarla başa çıkmanın zorlukları gibi konular ele alınır.

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8. Cesur (2012)

Adsız tasarım - 2023-03-07T224720.741

Yönetmenler: Mark Andrews, Brenda Chapman
Oyuncular: Kelly Macdonald, Billy Connolly, Emma Thompson, Julie Walters, Robbie Coltrane
Tür: Animasyon, macera, komedi
Süre: 1 saat 35 dakika
IMDb: 7.1

Film; cesur, genç bir prenses olan Merida'nın hikayesini anlatır. İskoçya'da yaşayan Merida, güçlü bir okçu olmak ister ancak geleneksel İskoçya toplumunda kadınların sadece evlilik ve aile işleriyle ilgilenmeleri beklenmektedir. Merida, ailesiyle çatışmalar yaşarken sihirli bir ormanı keşfeder ve burada bir büyü yapar. Bu büyü sonucunda yaşadığı yerde istemeden kaos yaratan Merida, yaptığını geri almak ve ormanda yaşayan bir canavarı yenmek için cesur bir mücadele verir. Cesur; aile, gelenek, özgürlük gibi konulara odaklanan dokunaklı bir hikâye.

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9. Moana (2016)

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Yönetmenler: Ron Clements ve John Musker
Oyuncular: Auli'i Cravalho, Dwayne Johnson, Rachel House
Tür: Animasyon, müzikal
Süre: 1 sa 51 dk
IMDb: 7.6

Film, Moana isimli genç bir kızın babası tarafından yasaklanan deniz yolculuğuna çıkmasını konu alıyor. Denizciliğe tutkusunu keşfeden ve kendini kanıtlamak amacıyla yaşadığı yerin dışında yeni topraklar keşfetmek için cesurca yola çıkan Moana, yolda Maui adlı bir yarı tanrıyla karşılaşır ve birlikte tüm zorluklarla mücadele eder. Kahraman olmak için gereken gücü içinde bulan Moana'nın azim dolu hikâyesini mutlaka izlemelisiniz.

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10. Bend it Like Beckham (2002)

Adsız tasarım - 2023-03-07T224636.740

Yönetmen: Gurinder Chadha
Oyuncular: Parminder Nagra, Keira Knightley, Jonathan Rhys Meyers, Anupam Kher
Tür: Komedi, Drama, Romantik
Süre: 1 sa 52 dk
IMDb: 6.7

Bend it Like Beckham, geleneksel aile değerlerine sahip İngiltere'de yaşayan bir Hint göçmen ailesinin, futbol oynamayı seven kızlarının hayaline karşı çıkmasını konu alır. Jess, ailesinin istediği gibi evlenip mutfakta vakit geçirmek yerine futbol oynamak isteyen bir İngiliz genç kızdır. Jess'in tek hayali hayranı olduğu David Beckham gibi futbol oynamaktır. Ancak ailesi bu fikre karşı çıkar ve onunla yüzleşmesi gereken pek çok zorlukla karşı karşıya kalır.

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