Yılda 5000 TL tasarruf edin! Brita su arıtma sürahileri Bahar Fırsatları kapsamında indirimde

Alışveriş yaparken hem sağlığınızı düşünmek hem de bütçenizi korumak istiyorsanız Brita’nın Bahar Fırsatları'ndaki indirimlerini incelemeyi unutmayın. Kireç, klor ve istenmeyen tatları filtreleyen pek çok Brita sürahisi, şebeke suyunu daha yumuşak ve içimi keyifli hale getiriyor. Üstelik tek kullanımlık plastik şişelere olan ihtiyacı azaltarak doğaya da katkıda bulunabiliyor, yılda 5000 TL'den fazla tasarruf edebiliyorsunuz. Baharın getirdiği yenilik hissini mutfağınızdan başlatmak ve suyunuzu en saf haliyle tüketmek için kaçırılmayacak fırsatları şimdi keşfedin. İşte detaylar...

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Brita indirimlerinin tümü burada.

1. Büyük aileler için: Brita Marella XL 3x Maxtra Pro All-in-1 Filtreli Su Arıtma Sürahisi (3,5 lt)

Kaliteli su tüketimini artırırken tasarruf etmek isteyenler için Brita Marella XL, geniş 3,5 litrelik hacmiyle gün boyu taze ve arıtılmış su sunuyor. Gelişmiş MAXTRA PRO 4 aşamalı filtreleme sistemi sayesinde klor, kireç ve ağır metalleri etkili bir şekilde filtreleyerek suyun tadını ve kalitesini iyileştiren sürahinin kapağındaki BRITA Memo göstergesi, filtre değişim zamanını size hatırlatırken tüm parçaları (kapak hariç) bulaşık makinesinde kolayca yıkanabiliyor. Pratik üst kapak tasarımıyla tek elle doldurma imkanı veren sürahi, hem çay ve kahvelerde daha iyi aroma hem de içimi yumuşak, saf su için ideal!

Kullanıcılar ne diyor?

“Kocaman su hazneli ve filtrelediği suyu ve filtre kalitesini belirten sensörü ile en sevdiğim ürün. Daha sağlıklı içme suyu isteyenler için birebir.”

“Yıllardan beri brita kullanıyorum. En son ne zaman damacana aldığımı hatırlamıyorum.”

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2. Uzun süreli filtreleme: Brita Maxtra Pro All-in-1 Yedek Su Arıtma Filtresi (6 Adet)

Evinizde temiz ve lezzetli suyun sürekliliğini sağlamak için Brita Maxtra Pro All-in-1 filtreleriyle tanışın! Tek bir filtreyle yaklaşık 8 damacana suyu arıtarak yılda 5.000 TL’ye varan tasarruf yapabilirsiniz. Bu 6’lı paket, tüm Brita filtreli sürahilerle uyumlu ve her bir filtre, klor, kireç, ağır metaller ve zararlı maddeleri etkili şekilde temizler. Çay, kahve ve yemeklerde daha iyi tat elde etmek için suyunuzu en saf haliyle tüketebileceğiniz filtreyle hem plastik şişe kullanımını azaltarak doğaya katkıda bulunabilir hem de suyunuzu her damlasında güvenle içebilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

“Devamlı kullandığımız bir ürün. Damacana derdine son veriyor. Ekonomik de.”

“Bu marka su arıtma cihazını uzun süredir kullanıyoruz ve kendisinden son derece memnunuz.”

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3. Şık ve akıllı tasarım: Brita Style XL Filtreli Su Arıtma Sürahisi (3,6 lt)

Mutfağınıza hem şıklık hem de teknoloji katacak Brita Style XL, 3,6 litrelik geniş hacmi ve zarif tasarımıyla su içme alışkanlığınızı değiştiriyor. BRITA Smart Light özelliği, su tüketiminizi takip ederek filtre değişim zamanını size hatırlatırken gelişmiş MicroFlow teknolojisi sayesinde klor, ağır metaller ve istenmeyen tatları filtreleyerek suyunuzu daha yumuşak ve lezzetli hale getiriyor. Bulaşık makinesinde yıkanabilen (kapak hariç) model, pratik kullanımıyla günlük su ihtiyacınızı karşılamaya hazır!

Kullanıcılar ne diyor?

“Musluk suyunda kireçlenme ve koku sorunu vardı. Çok fazla beklentim olmamasına rağmen bir deneyeyim dedim. İyi ki almışım. Çok memnunum.”

“Yıllardır kullanıyorum. Neredeyse hiç hazır su almadık. Brita'nın yeni tasarımı da çok mantıklı olmuş, kullandığın kadar filtre ömrünü gösteriyor.”

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4. Musluktan gelen temizlik: Brita Lavabo Suyu Filtreleme Sistemi

Musluktan gelen suyunuzu en kaliteli hale getirmek artık çok basit! Brita Lavabo Suyu Filtreleme Sistemi, klor, kurşun, asbest ve diğer zararlı maddeleri %99 oranında azaltarak suyunuzu temiz ve içimi keyifli hale getirirken tek kullanımlık plastik şişeleri azaltarak hem bütçenizi hem de çevreyi korumanıza yardımcı olur. Kullanımı son derece pratik olan bu sistem, standart musluklara hızlıca monte edilir ve filtre değişim göstergesiyle ne zaman değiştirmeniz gerektiğini hatırlatır.

Kullanıcılar ne diyor?

“Basıncı veya akış hızını çok yavaşlatmıyor, kullanımı kolay (filtreli sürahilere kıyasla - yeniden doldurma yok!), denediğim diğerleri gibi çok hantal değil ve tatta bir fark yaratıyor.”

“Suyumuzun çok kimyasal bir kokusu ve tadı var ama filtre bunu fark ettirmiyor.”

Brita musluk suyu filtreleme siteminin yanında Brita Flow 1x Maxtra Pro All-in-1 Filtreli Su Sebili ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

5. Kompakt ve etkili: Brita Aluna Cool 1x Maxtra Pro All-in-1 Filtreli Su Arıtma Sürahisi (2,4 lt)

Standart buzdolabı raflarına rahatça sığabilen Brita Aluna Cool, 2,4 litrelik kapasitesiyle günlük su tüketiminiz için ideal bir çözüm sunuyor. MAXTRA PRO 4 aşamalı filtreleme sistemi, suyunuzu kir, klor ve ağır metallerden arındırarak lezzetini artırırken kapak üstündeki BRITA Memo göstergesi filtre değişim zamanınızı takip etmenizi sağlıyor. Hafif ve ergonomik tasarımı sayesinde zahmetsizce taşınabilirken bulaşık makinesinde yıkanabiliyor (kapak hariç) ve BPA içermiyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“ İyi bir ürün, filtreleme süresi 20-40 sn. Tek filtre bizi bir ay götürecek gibi.”

“Çeşme suyu ile çay demleyemiyordum çok kireçli. Tatlı su kullanmak zorunda kalıyordum. Kesinlikle tasarruf sağlayacak.”

Brita sürahinin yanında Brita Marella XL Filtreli Sürahi ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

6. Musluğunuzdan gelen suya en iyi filtreleme: Brita on Tap Musluk Su Filtreleme Sistemi

Musluk suyunun tadını ve kalitesini iyileştirmek isteyenler için Brita On Tap tam da ihtiyacınız olan çözüm! Sorunsuzca musluğunuza takılan filtreleme sistemi, suyunuzdaki klor, kurşun, asbest ve daha birçok zararlı maddeyi %99 oranında azaltır. 3 farklı akış moduyla ihtiyacınıza göre filtrelenmiş ya da filtrelenmemiş su kullanabilirsiniz. Kurulumu alet gerektirmeyen ve saniyeler içinde montaj edebileceğiniz sistemin elektronik filtre göstergesiyle de değişim zamanını takip edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Brita filtre sistemlerini yıllardır kullandım. Dökme sürahilerden açma/kapama ağzı olan konteynırlara ve on-tap sistemlerine kadar. Bu musluk filtresini hepsine tercih ederim çünkü hiçbir şeyi doldurmaya devam etmeniz ve filtrelenmesini beklemeniz gerekmez.”

“Bu ürünü yıllardır kullanıyorum. Filtrenin değiştirilmesi kolay ve normal sudan filtrelenmiş suya kolayca değişir. Suyun tadı yok ki bu harika çünkü suda birçok kimyasal madde kullanan bir şehirdeyim.”

7. Daha büyük kapasite daha temiz su: Brita Marella XL 2x Maxtra Pro All-in-1 Filtreli Su Arıtma Sürahisi (3,5 lt)

Bahar Fırsatları’nda kaçırılmaması gereken Brita Marella XL, büyük hacmiyle evinizin su ihtiyacını zahmetsizce karşılar. Yenilikçi MAXTRA PRO filtresi ile musluk suyunuzu dört aşamalı filtreleyerek klor, ağır metaller ve mikro kirleticilerden arındırır. Kullanımı pratik sürahi, kapak üstündeki BRITA Memo göstergesi sayesinde filtre değişim zamanını hatırlatır. Standart buzdolabı rafına sığan ergonomik tasarımıyla da her an temiz ve lezzetli suyunuz içmeye hazır olur!

Kullanıcılar ne diyor?

“Fiyat ve kullanım olarak oldukça başarılı bir ürün. Hem temiz su isteyen aletlerde hem de içme suyu olarak kullandım, şimdilik memnunum.”

“Suyun tadı hazır sulardan farksız. iyi ki almışım dediğim bir ürün oldu.”

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8. Büyük aileler ve ofisler için ideal: Brita Flow 1x Maxtra Pro All-in-1 Filtreli Su Sebili

Geniş hacmiyle Brita Flow, büyük aileler ve ofisler için mükemmel bir seçenek! 8,2 litrelik kapasitesiyle sürekli su doldurma derdi olmadan musluk suyunuzu zahmetsizce arıtarak içime hazır hale getirir. Pratik musluğuyla sürahiden su almak yerine çabucak bardağınızı doldurabilirsiniz. MAXTRA PRO filtreleme teknolojisi ile klor, kireç, ağır metaller ve mikroplastiklerden arındırılmış suyun tadını çıkarabileceğiniz sebilin kaydırmalı kapak tasarımı ve BRITA Memo filtre değişim hatırlatıcısı ise kullanım son derece kolaylaştırır.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu ürünü aldığıma o kadar memnunum ki evin bütün su ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca kamp ve piknik gibi etkinliklerde de yanımıza alıp depolamasından faydalandığımız bir ürün oldu.”

“Çeşmesi sağlam ve kullanışlı. Hacmi gayet yeterli. Çay suyu için su israfı çok olan lavabo altı filtreleri kullanmıyorum bu ürünü aldığımdan beri.”

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9. Hem şık hem akıllı: Brita Style XL 1x Maxtra Pro All-in-1 Filtreli Su Arıtma Sürahisi (3,5 lt)

Mutfakta hem estetik hem de işlevsellik arayanlar için Brita Style XL harika bir seçim! Modern tasarımıyla göz dolduran sürahi, Smart Light göstergesi sayesinde su tüketiminizi takip ederek filtre değişim zamanını bildirir. 3,5 litrelik geniş kapasitesi ile uzun süre temiz su sağlarken MAXTRA PRO filtresiyle suyunuzdan klor, ağır metaller ve diğer kirleticileri arındırarak daha sağlıklı bir içim deneyimi sunar. Üstelik, bulaşık makinesinde yıkanabilir olması da büyük bir avantaj!

Kullanıcılar ne diyor?

“Marella modelini kullanıyordum artık çok yıprandığı ve bir kaç yerini kırdığım için değiştirme kararı aldım. O modeli de çok severek kullanıyordum bu modeli de beğendim.”

Brita'dan aldığım ikinci filtreli sürahim. Yıllardır güvenle kullanıyorum. Oldukça da memnunum.”

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10. Suyunuzdaki kirece son: Brita Maxtra Pro Kireç Uzmanı Yedek Su Arıtma Filtresi (6 Adet)

Sert su bölgelerinde yaşıyor ve kireçten şikayetçiyseniz Brita Maxtra Pro Kireç Uzmanı filtresi tam size göre! Standart MAXTRA PRO modeline kıyasla kireci %50 daha etkili bir şekilde filtreleyerek çay, kahve ve mutfak aletlerinizin ömrünü uzatan cihazın 4 aşamalı filtreleme teknolojisiyle hem lezzetli hem de temiz su elde edersiniz. Ayrıca, 6’lı paketiyle uzun süreli kullanım avantajı sunar, böylece her zaman filtrelenmiş suyun keyfini çıkarabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Brita Maxtra Pro kireç uzmanı filtre sistemini özellikle dolma kalemlerimi daha az kireç içeren su ile temizlemek düşüncesiyle satın aldım ve diğer kahve makinesi, çay, yemek vb. yapımı için de kullanıyorum, şehir içme suyu şebekesinden gelen ve filtre ettiği suyun içimi güzel.”

“Uzun zamandır kullanıyorum, çok memnunum, tavsiye ederim.”

Brita filtrenin yanında Brita Spor Su Filtresi Şişesi Active ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

Bu içerik 17 Mart 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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