"Ne izlesem?" diye kara kara düşünmenize son verecek Disney Plus’ta izleyebileceğiniz en iyi filmler

Geçtiğimiz aylarda Türkiye’de yayın hayatına başlayan Disney Plus, birbirinden orijinal film ve dizileri sinema tutkunlarıyla buluşturuyor. Star Wars’tan Avatar’a, Black Panther’den Karayip Korsanları'na kadar birçok özel yapım film severlerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. En sevdiğiniz boş zaman aktivitesi film izlemekse Disney Plus’tan sizin için seçtiğimiz en iyi filmlere mutlaka göz atmalısınız. İşte sinema tutkunlarını heyecanlandıracak o filmler!

1. Avatar

Yönetmen: James Cameron

Oyuncular: Sam Worthington, Zoe Zaldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Michelle Rodriguez, Giovanni Ribisi

Tür: Aksiyon-Macera, Bilim Kurgu

Süre: 2 sa 42 dk

Titanik, Yaratık 2, Terminatör gibi filmlerin yönetmeni Jamer Cameron’un çok ses getiren filmi Avatar, gelmiş geçmiş en iyi filmler arasında bulunuyor. İzleyenlerden tam not alan bu film, bizi muhteşem güzellikteki Pandora gezegenine doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Film, yarı felçli bir savaş gazisinin doğanın içinde barışçıl bir şekilde yaşamını sürdüren Na’vi halkının arasına gönderilmesini ve evi olarak benimsediği bu gezegeni korumak için savaşmasını konu alıyor. Macera ve aşk dolu destansı bir yolculuğa hazır mısınız?

2. Star Wars: Son Jedi

Yönetmen: Rian Johnson

Oyuncular: Daisy Ridley, Mark Hamill, John Boyega, Adam Driver, Carrie Fisher, Kelly Marie Tran, Oscar Isaac, Gwendoline Christie, Laura Dern

Tür: Aksiyon - Macera, Bilim Kurgu

Süre: 2 sa 32 dk

Sinema tutkunlarının en iyi filmler arasında gösterdiği bir başyapıtla karşınızdayız. Star Wars fanları sizi böyle alalım! Rian Johnson'un yönettiği 2017 yılında gösterime giren Yıldız Savaşları'nın 9 bölümden oluşan film serisindeki 8'nci bölümü Star Wars: Son Jedi izleyenleri destansı bir yolculuğa çıkarıyor. Star Wars hayranlarının favorileri arasında yer alan film, bilim kurgu severlerden epeyce övgü topluyor. Üstelik Disney'de tüm Star Wars serisini de izleyebiliyorsunuz. E daha ne olsun?

3. Captain Marvel

Yönetmen: Anna Boden, Ryan Fleck

Oyuncu Kadrosu: Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Rune Temte, Algenis Perez Soto, Mckenna Grace

Tür: Aksiyon - Macera, Bilim Kurgu

Süre: 2 sa 4 dk

Marvel Studios'un ses getiren filmlerinden Captain Marvel, Carol Danvers'ın evrenin en güçlü kahramanlarından birine dönüşme hikâyesini anlatıyor. Süper güce sahip hoş bir kadın olarak dünyaya düşen Carol Danvers'ın kendini keşfetme yolculuğu ve aynı zamanda düşmanlarıyla savaşmasını konu alan film, macera tutkunu sinema severlerin beğenisini kazanıyor. Marvel Sinematik Evreni'nin en iyi filmlerinden biri olan bu başyapıtı izlemeye ne dersiniz?

4. Black Widow

Yönetmen: Cate Shortland

Oyuncular: Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour, David Harbour, David Harbour, David Harbour, O. T. Fagbenle

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Süre: 2 sa 13 dk

Sinema tutkunlarından tam not alan bir diğer filmle karşınızdayız: Black Widow! Marvel Studios’un aksiyon dolu casus gerilim türü “Black Widow” filminde Natasha Romanoff, diğer adıyla Black Widow geçmişiyle ilgili büyük bir komplo ortaya çıkınca mazisinin karanlığıyla yüzleşir. Durdurulması mümkün olmayan bir güç tarafından takip edilen Natasha, Avenger olmadan önce kurduğu ilişkilerinin ve casusluk geçmişinin üstesinden gelmeye çalışır.

5. Malefiz

Yönetmen: Robert Stromberg

Oyuncular: Angelina Jolie, Sharlto Copley, Elle Fanning, Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple

Tür: Aile, Fantastik, Aksiyon-Macera

Süre: 1 sa 39 dk

Angelina Jolie'nin müthiş oyunculuğuyla akıllara kazanan Malefiz, Disney'in masal klasiklerinden Uyuyan Güzel'in hiç anlatılmamış hikâyesini ele alıyor. Barış dolu bir orman krallığında büyüyen Malefiz'in ihanete uğraması üzerine kalbinin taşa dönüşmesi ve akabinde gelişen olaylar seyirciyi heyecan dolu dakikalara sürüklüyor. Masal dünyasında geçen, fantastik filmlerden hoşlanıyorsanız Malefiz'i mutlaka izlenecekler listenize eklemelisiniz.

6. Cruella

Yönetmen: Craig Gillespie

Oyuncular: Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter, Hauser Emily, Beecham Kirby, Howell-Baptiste

Tür: Drama, Suç

Süre: 2 sa 17 dk

Geçmişe, 1970'lerin Londra'sına bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Üstelik bu filmde Academy Award ödüllü Emma Stone başrolde. Punk rock devriminin tam ortasında geçen film, tasarımlarıyla adından söz ettirmeye kararlı, zeki ve yaratıcı Estella adında genç bir dolandırıcıyı konu alıyor. Londra sokaklarında dolaşırken bir yandan da Estella ve genç hırsız arkadaşlarının maceralarına ortak olmak isterseniz en iyi filmler listelerinde yer alan bu filmi mutlaka izlemelisiniz.

7. Karayip Korsanları Dünyanın Sonu

Yönetmen: Gore Verbinski

Oyuncular: Johnny Depp Orlando Bloom Kera Knghtley Stellan Skarsgård Bll Nghy Chow Yun-Fat

Tür: Fantastik, Aksiyon-Macera

Süre: 2 sa 50 dk

Karayip Korsanları deyince sizin de kulağınızda filmin müziği çalmaya başlıyor mu? Yanıtınız "Evet!" ise Kaptan Jack ile dünyanın sonuna doğru nefes kesen bir yolculuğa hazır olun. Karayip Korsanları Dünyanın Sonu, okyanusta kapana kısılan Jack Sparrow'un gücü sürekli artan Will Turner ve arkadaşları tarafından kurtarılması ve akabinde gelişen olayları konu alıyor. Egzotik Singapur’dan Dünyanın Sonuna, Shipwreck Adası’ndan büyük mücadelelere kadar pek çok unsuru barındıran bu macera dolu aksiyon filmi sıradışı mizah anlayışıyla sinema severleri cezbediyor.

8. Black Panther

Yönetmen: Ryan Coogler

Oyuncular: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Sterling K. Brown, Florence Kasumba

Tür: Aksiyon - Macera, Bilim Kurgu

Süre: 2 sa 14 dk

Marvel Studios tarafından üretilen Black Panther, sinema severlerin epeyce ilgisini çekiyor. Aksiyon, macera, bilim kurgu türündeki filmlerden hoşlananların mutlaka izlemesi gereken yapım; genç kral T’Challa’nın babasının ölümünün ardından tahta sahip çıkmaya karar vermesi ve vatanı Wakanda’ya geri dönmesiyle gelişen olayları konu alıyor. Döndüğünde Wakanda’yı ve tüm dünyayı tehlikeye atan düşmanıyla karşı karşıya gelen genç kral T’Challa’nın ülkesini korumak ve dünyayı kurtarmak için Black Panther’in bütün gücünü serbest bırakmak zorunda kalmasıyla heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Black Panther’in diğer filmlerini de Disney Plus’tan izleyebilirsiniz.

9. Şampiyon

Yönetmen: Randall Wallace

Oyuncular: Dane Lane John Malkovich Dylan Walsh Dylan Baker Margo Martindale Nelsan Ellis

Tür: Spor, Drama, Biyografi, Tarih, Hayvanlar ve Doğa

Süre: 2 sa 5 dk

Gerçek hayattan uyarlanan filmleri seviyorsanız size harika bir önerimiz var: Şampiyon! Randall Wallace'in yönettiği bu efsanevi film, Şampiyon isimli bir atın serüvenine odaklanıyor. Atını şampiyon yapmak için varını yoğunu ortaya koyan bir ev kadınının başarılarla dolu hikâyesine tanık olacağınız bu filmi izledikten sonra hayata daha farklı bir gözle bakacaksınız! En iyi filmler listelerinde başı çeken bu başyapıtı mutlaka izlemelisiniz.

10. İçimdeki Çocuk

Yönetmen: John Turteltaub

Oyuncular: Bruce Wills, Lily Tomlin, Emily Mortmer, Spencer Breslin

Tür: Drama, Aile, Komedi

Süre: 1 sa 44 dk

Bruce Wills'in başrolünde olduğu muhteşem bir oyuncu kadrosuna sahip İçimdeki Çocuk, hayatını imaj danışmanlığı yaparak kazanan Russ Duritz'in başına gelen tuhaf olayı konu alıyor. Film, iş hayatında başarılı ama yalnız bir adam olan Duritz'in kendisinin 8 yaşındaki hâliyle karşılaştıktan sonra hayatının alt üst olmasını anlatıyor. Yürekleri ısıtan dokunaklı bir hikâyeye sahip bu başyapıt, yer yer komik sahneleriyle komedi severlerin de ilgisini çekiyor.



