Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Marvel filmleri, sinema dünyasının en çok ilgi gören yapımları arasında yer alıyor. 2008 yılında "Iron Man" ile başlayan ve bugüne kadar 23 filmi içeren bir seri olarak karşımıza çıkan Marvel Sinematik Evreni, Marvel Comics klasik karakterlerini modern sinema teknolojisi ile buluşturuyor.

Büyük bir hayran kitlesine sahip Marvel Sinematik Evreni, her yaştan izleyiciye hitap ediyor. Aksiyon dolu sahneleriyle nefes kesen maceralar yaşamanızı sağlayan serideki her film, bir sonraki filmin kapısını aralayan ipuçları içeriyor. Iron Man, Thor, Captain America, Hulk, Black Widow, Spider-Man, Doctor Strange gibi pek çok süper kahramanın yer aldığı Marvel filmleri, herkesin kendine göre bir favori bulabileceği zengin bir dünya sunuyor.

Marvel filmleriyle ilgili en çok merak edilen konulardan biri de filmlerin hangi sırayla izleneceği. Siz de "Marvel izleme sırası nedir?", "Marvel filmleri hangi sırayla izlenmelidir?" sorusunun yanıtını arıyorsanız ve Marvel filmlerini daha önce izlemediyseniz seriyi, aşağıdaki sıralamaya göre izleyerek filmlerin hikayesi ve karakterlerin gelişimi konusunda tam bir kavrayışa sahip olabilirsiniz.

1. Iron Man (2008)

Yönetmen: Jon Favreau

Oyuncular: Robert Downey Jr, Gwyneth Paltrow, Terrence Howard ve Jeff Bridges

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Süre: 2 sa 7 dk

IMDb: 7.9

Marvel Sinematik Evreni'nin ilk filmi olan Iron Man, ünlü iş adamı ve milyarder Tony Stark'ın maceralarla dolu hikâyesini konu alır. Tony, Afganistan'da silah üreten bir şirketin sahibidir ve bir saldırı sonrasında esir alınır. Yapılan bir ameliyat sonrasında, Tony'ye elektromanyetik bir cihaz takılır. Esaretinden kurtulduktan sonra silah üretiminden vazgeçen Tony, Iron Man adı altında kendisine bir zırh yaparak kötü adamlara karşı savaşır. Ancak düşmanları onu yok etmek için her şeyi yapmaya kararlıdır ve hayatı tehlikeye girer. Tony, hem özel hayatı hem de Iron Man kimliği ile mücadele ederek hayatını ve şirketini kurtarmak için savaşır.

2. The Incredible Hulk (2008)

Yönetmen: Louis Leterrier

Oyuncular: Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth, William Hurt

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu

Süre: 1 sa 52 dk

IMDb: 6.7

Bruce Banner isimli bilim insanının gama ışınlarının etkisiyle Hulk adı verilen devasa bir yeşil canavar haline dönüşmesi ve sonrasında gelişen olayları konu alan The Incredible Hulk, Bruce'un peşindeki Emil Blonsky’nin Hulk'a dönüşme gücü veren bir serum alıp Hulk'a karşı savaşmasını anlatıyor. Bu sırada Bruce da kendini kontrol etmekle ve düşmanlarından kurtulmakla uğraşır.

3. Iron Man 2 (2010)

Yönetmen: Jon Favreau

Oyuncular: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Scarlett Johansson

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Süre: 2 saat 4 dakika

IMDb: 7.0

Tony Stark'ın kendisine ve Iron Man teknolojisine yönelik yeni tehditlerle yüzleştiği bir süper kahraman filmi olan Iron Man 2, Ivan Vanko adındaki bir Rus bilim adamının Tony'nin babası Howard Stark'ın geçmişinden gelen bir husumetle ona karşı savaş açmasını konu ediyor. Film, Tony'nin zorluklarla başa çıkması ve düzenlenen büyük bir savaşın ardından düşmanlarıyla mücadelesini gözler önüne seriyor.

4. Thor (2011)

Yönetmen: Kenneth Branagh

Oyuncular: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Anthony Hopkins

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Süre: 1 sa 55 dk

IMDb: 7.0

Film; Thor'un, babası Odin tarafından dünya gezegenine sürgüne gönderildikten sonra yaşadıklarını konu alır. Dünyada insanlarla karşılaşan Thor, yardımına gelenlerle birlikte dünyayı korumak için mücadele eder. Ancak Thor'un kardeşi Loki, tahtı ele geçirmek için hain planlar yapar ve Thor'un hayatını tehlikeye atar. Thor, insanların ve dünyanın kaderini kurtarmak için kardeşiyle mücadele etmek zorunda kalır.

5. Captain America: The First Avenger (2011)

Yönetmen: Joe Johnston

Oyuncular: Chris Evans, Hayley Atwell, Sebastian Stan

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Süre: 2 sa 4 dk

IMDb: 6.9

Film, 1940'larda geçen bir Marvel macerasıdır. Steve Rogers adlı bir genç adam, süper asker serumu sayesinde muazzam bir güce ve dayanıklılığa sahip olan Captain America'ya dönüşür. Captain America, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi bilim adamı Red Skull'un peşinde koşarak dünyayı tehdit eden bir silahı durdurmaya çalışır. Aynı zamanda Captain America, S.H.I.E.L.D.'ın temellerini atan ve Avengers'ın diğer üyeleriyle bir araya gelmesine yardımcı olan Howard Stark'la da çalışır.

6. The Avengers (2012)

Yönetmen: Joss Whedon

Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Süre: 2 sa 23 dk

IMDb: 8.0

Film, dünyayı kurtarmak için bir araya gelen Marvel evreninin en güçlü kahramanları olan Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow ve Hawkeye'nin macerasını anlatır. Loki, Thor'un kötü kardeşi dünyayı ele geçirme planları yaparken Nick Fury ve S.H.I.E.L.D ekibi, kahramanları bir araya getirerek onları bu tehdide karşı savaşmaya teşvik eder. Kahramanlar arasında bazı anlaşmazlıklar ve çekişmeler yaşansa da sonunda güçlerini birleştirirler ve büyük bir savaşta dünyayı kurtarmak için birlikte çalışırlar.

7. Iron Man 3 (2013)

Yönetmen: Shane Black

Oyuncular: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Süre: 2 sa 10 dk

IMDb: 7.1

Film, Tony Stark'ın Iron Man kimliğini üstlendiği sırada kendisine karşı bir tehdit ortaya çıkması sonucu yaşadıklarını konu alıyor. Iron Man, dünyanın en büyük teröristi olarak bilinen Mandarin'e karşı savaşırken kişisel hayatındaki sorunlarla da boğuşmaktadır. Tony, Mandarin'in planlarını ortaya çıkarmakla uğraşırken kendisine yardımcı olan Rhodey (War Machine) ve kendisini bekleyen büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır.

8. Thor: The Dark World (2013)

Yönetmen: Alan Taylor

Oyuncular: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Süre: 1 sa 52 dk

IMDb: 6.9

Film, Thor'un evrenin diğer bölgelerindeki tehditlere karşı savaşmaya devam ettiği bir zamanda geçiyor. Bu kez Thor, dünyayı saran karanlık bir güç olan Aether'ı ele geçirmek isteyen eski düşmanı Malekith'le karşı karşıya kalır. Malekith, Aether'i ele geçirerek evreni yeniden şekillendirme amacındadır. Thor, Jane Foster ile birlikte bu karanlık gücü durdurmaya çalışırken aynı zamanda kardeşi Loki'nin ihanetine de uğrar.

9. Captain America: The Winter Soldier (2014)

Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo

Oyuncular: Chris Evans, Scarlett Johansson, Sebastian Stan

Tür: Aksiyon, Macera, Gerilim

Süre: 2 saat 16 dakika

IMDb: 7.7

Film, Steve Rogers'ın (Captain America) modern dünyada geçen macerasını konu alıyor. S.H.I.E.L.D. örgütünde çalışan Nick Fury'nin saldırıya uğraması sonucu Captain America, örgütün içindeki kötü niyetli bir gücün varlığını ortaya çıkarır. Kara Dul ve Falcon gibi yeni karakterlerin de yardımıyla Captain America, eski arkadaşı Bucky Barnes'in ölümcül bir düşmana dönüştürüldüğünü keşfeder. Captain America, Bucky'yi kurtarmak ve dünya barışını sağlamak için savaşır.

10. Guardians of the Galaxy (2014)

Yönetmen: James Gunn

Oyuncular: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Süre: 2 sa 1 dk

IMDb: 8.0

Film, Peter Jason Quill (Star-Lord) adlı bir gezginin, evrenin diğer köşelerindeki bir grup renkli karakterle bir araya gelerek galaksinin kaderini kurtarmasını konu alıyor. Quill, Gamora, Drax, Rocket ve Groot gibi karakterlerin oluşturduğu bu ilginç grup, güçlerini birleştirerek birlikte savaşırlar. Grup, Sonsuzluk Taşı'nı ele geçirmeye çalışan kötü niyetli düşmanlarının planlarını bozmak zorundadır.

11. Avengers: Age of Ultron (2015)

Yönetmen: Joss Whedon

Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Süre: 2 sa 21 dk

IMDb: 7.3

Avengers: Age of Ultron; Tony Stark'ın (Iron Man) insanlığı korumak için yaratmaya çalıştığı yapay zeka programı Ultron'un insanların yok etmeye karar vermesiyle başlıyor. Bu karar, dünyayı kurtarmak için bir araya gelen Avengers ekibi için zorlu bir mücadeleye dönüşüyor. Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow ve Hawkeye gibi karakterlerin yer aldığı filmde Scarlet Witch ve Quicksilver, Avengers ekibine katılan yeni isimler arasındadır. Avengers ekibi, Ultron'un planlarını bozmak için savaşırken, Quicksilver ve Scarlet Witch gibi karakterler de önemli roller üstlenirler.

12. Ant-Man (2015)

Yönetmen: Peyton Reed

Oyuncular: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Süre: 1 saat 57 dakika

IMDb: 7.3

Scott Lang, bir hırsızdır ancak hapisten çıktıktan sonra kızı için dürüst bir yaşam sürmek ister. Bu sırada Dr. Hank Pym'in dikkatini çeker, Dr. Hank Pym onu Ant-Man olarak işe alır. Ant-Man kostümü, kullanıcısının boyutunun küçülmesini ve aynı zamanda güçlerinin artmasını sağlar. Scott, bu teknolojinin gücünü kullanarak kötü niyetli iş insanı Darren Cross'un dünyayı ele geçirmek için hazırladığı planları bozmak zorundadır.

13. Captain America: Civil War (2016)

Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo

Oyuncular: Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Süre: 2 saat 27 dakika

IMDb: 7.8

Avengers ekibinin yönetimi konusunda Tony Stark (Iron Man) ve Steve Rogers (Captain America) arasındaki gerilim yükselir ve ikisi de kendi taraftarlarını toplarlar. Filmde, Iron Man'in ekibinde Black Widow, War Machine, Vision ve Black Panther gibi karakterler yer alırken Captain America'nın ekibinde ise Bucky Barnes (The Winter Soldier), Falcon, Scarlet Witch, Hawkeye ve Ant-Man bulunur. Captain America: Civil War, aksiyon ve macera dolu sahneleri, karakterler arasındaki dinamikleri ve özellikle Black Panther ve Spider-Man'in tanıtımıyla öne çıkar. Film, Marvel Sinematik Evreni'nin önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir.

14. Doctor Strange (2016)

Yönetmen: Scott Derrickson

Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Süre: 1 sa 55 dk

IMDb: 7.5

Doctor Stephen Strange, başarılı bir nörocerrahdır. Ancak bir araba kazası sonrasında elleri hasar görür ve mesleğini yapamaz hâle gelir. Geleneksel tıp yöntemleri ona yardımcı olamayınca umutsuzca alternatif çözümler aramaya başlar. Hindistan'da bir keşişten duydukları sayesinde Kamar-Taj'a gitmeye karar verir. Orada kendisine yeni bir hayat ve güçler veren The Ancient One ile tanışır. Doctor Strange, süper güçleri olan bir karakterdir ve eğitim sürecinde zaman ve boyutlar üzerindeki kontrolü keşfeder.

15. Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Yönetmen: James Gunn

Oyuncular: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Süre: 2 sa 16 dk

IMDb: 7.6

Guardians of the Galaxy Vol. 2, ilk filmin ardından Peter Quill, Gamora, Drax, Rocket ve Groot'un maceralarını anlatmaya devam ediyor. Bu kez Rocket'ın uzay gemisi üzerinde kalmış bir uzaylı ırkı olan Sovereignler tarafından saldırıya uğrarlar. Guardians, Sovereignlerden kaçarken Gamora'nın kız kardeşi Nebula tarafından esir alınır. Bu arada, Peter, uzun süredir kayıp olan babası Ego ile tanışır ve onunla birlikte evrenin sırlarını keşfetmeye başlar. Ancak, Ego'nun gerçek niyetleri ortaya çıktığında Guardians, evreni onun kontrolünden kurtarmak için mücadele eder.

16. Spider-Man: Homecoming (2017)

Yönetmen: Jon Watts

Oyuncular: Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr.

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Süre: 2 sa 13 dk

IMDb: 7.4

Film, Marvel Sinematik Evreni'nde yer alan ve çizgi romanlarda da çok sevilen karakter Spider-Man'in maceralarını anlatıyor. Peter Parker, Iron Man'in yardımıyla dünyayı kurtardıktan sonra, normal bir lise öğrencisi olarak hayatına geri döner. Ancak öğretmeni Tony Stark'ın sürekli olarak gözlem altında tuttuğu genç süper kahraman yeni bir tehdit olan Vulture'ın ortaya çıkmasıyla yeniden harekete geçer.

Peter sıradan bir lise öğrencisi gibi görünmek için uğraşırken Vulture çetesini durdurmak için kostümünü giyer ve New York sokaklarında mücadele eder.

17. Thor: Ragnarok (2017)

Yönetmen: Taika Waititi

Oyuncular: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

Süre: 2 sa 10 dk

IMDb: 7.9

Thor, kendisini Asgard'ın yok oluşunu önlemek için bir gladyatör dövüşü arena sistemine atılmış bulur ve kaderi eski müttefiki Hulk ve kayıp kardeşi Loki ile yeniden bir araya gelmekle çakışır. Bu sırada Hela adlı acımasız bir varlık, Asgard'ı yok etmek ve kendi hükümdarlığını kurmak için harekete geçer. Thor, Hulk gibi diğer savaşçılar, Asgard'ı kurtarmak için birlikte çalışır ve tüm evreni yok oluştan kurtarmak için büyük bir mücadele verirler.

18. Black Panther (2018)

Yönetmen: Ryan Coogler

Oyuncular: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Süre: 2 saat 14 dakika

IMDb: 7.3

Film, Wakanda adlı hayali bir Afrika ülkesinde geçmektedir. T'Challa adlı prens, babasının ölümünün ardından Wakanda'nın tahtına geçer ve süper kahraman kimliği olan Black Panther olarak da halkının koruyucusu olur. Ancak, T'Challa'yı tahtından indirmeye çalışan bir düşman ortaya çıkar. T'Challa düşmanıyla savaşmak ve Wakanda'yı korumak için hem kendisine hem de halkına yardım edecek bir grup kahramanla bir araya gelir.

19. Avengers: Infinity War (2018)

Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo

Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Josh Brolin

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Süre: 2 sa 29 dk

IMDb: 8.4

Film, Marvel Sinematik Evreni'nin birçok kahramanını bir araya getiren bir macera filmidir. Thanos adlı bir kötü adam, evrendeki tüm sonsuzluk taşlarını toplamaya çalışmaktadır. Eğer başarılı olursa, evrendeki tüm varlıkların yarısını yok edebilecektir. Avengers ekibi, dünyanın her köşesindeki süper kahramanları bir araya getirerek Thanos'u durdurmaya çalışır. Ancak, Thanos güçlü bir rakiptir ve onu durdurmak için büyük bir fedakarlık yapılması gerekecektir.

20. Ant-Man and The Wasp (2018)

Yönetmen: Peyton Reed

Oyuncular: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Süre: 1 sa 58 dk

IMDb: 7.1

Film, Scott Lang'ın hem süper kahraman hem de baba olmaya çalışmasını konu ediyor. Ev hayatı ve Ant-Man olarak hayatını dengede tutmaya çalışan Scott Lang, yeni bir acil görevde Hope van Dyne ve Dr. Hank Pym ile karşı karşıya gelir. Scott bir kez daha kostümünü giymeli ve geçmiş sırları ortaya çıkarmak için güçlerini birleştirdiği Wasp ile omuz omuz savaşmayı öğrenmelidir.

21. Captain Marvel (2019)

Yönetmen: Anna Boden, Ryan Fleck

Oyuncular: Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Süre: 2 sa 3 dk

IMDb: 6.9

Film, Carol Danvers'ın dünyaya düşmesiyle başlıyor. Carol Danvers, dünyada yaşadığı rüyalarında kendine ait olduğunu hissettiği bir yeri ararken Kree İmparatorluğu'nun kötü niyetli bir grubunun peşine düşüyor. Dünyada genç bir ajan olan Nick Fury ile tanışan Carol Danvers, onunla birlikte imparatorluğun gerçek niyetlerini keşfetmek için çalışır. Yolculukları sırasında Carol Danvers, gerçekte kim olduğunu keşfeder ve güçlerini nasıl kullanacağını öğrenir.

22. Avengers: Endgame (2019)

Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo

Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Süre: 3 sa 1 dk

IMDb: 8.4

Avengers: Endgame, Thanos'un neden olduğu yıkımın ardından Avengers ekibinin kaybettikleri insanları geri getirmek için bir plan yaparak bir araya gelmelerini konu alıyor. Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow ve Hawkeye bu zorlu görev için son bir kez güçlerini birleştirirler. Filmin ana teması; takım çalışması, fedakarlık ve süper kahramanların kendileriyle yüzleşmeleridir. Karakterler, farklı zamanlara seyahat ederek Sonsuzluk Taşları'nı toplamaya çalışırlar ve sonunda nihai bir savaşa girerler.

23. Spider-Man: Far From Home (2019)

Yönetmen: Jon Watts

Oyuncular: Tom Holland, Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Süre: 2 sa 9 dk

IMDb: 7.5

Peter Parker, Iron Man'ın ölümünün ardından bir yıl sonra okuluna döner ve normal hayatına başlar. Ancak bir Avenger olarak tanınmaktadır ve insanların ondan beklentileri vardır. Peter, okul arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte Avrupa seyahati yaparken bir yandan da Nick Fury'nin çağrısına cevap vererek Mysterio adındaki bir karakterle birlikte çalışmaya başlar. Mysterio, Elemental adlı varlıkların yarattığı kaosu durdurmak için çabalamaktadır.



