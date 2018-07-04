SPOR

Dünya Kupası 2018 çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! İşte maç takvimi (Dünya Kupası maç özetleri izle)

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 04.07.2018 07:15 | Son Güncelleme

Dünya Kupası 2018 çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Dün akşam oynanan ve nefesleri kesen Kolombiya - İngiltere ve İsveç - İsviçre maçları ile son sekiz takım belirlendi. İngiltere, penaltılarla Colombiya'yı geçerken İsveç, İsviçre'yi 1-0 yenerek çeyrek finalist olmayı başardı. Böylece İngiltere ile İsveç çeyrek finalde rakip oldular. İşte 2018 Dünya Kupası çeyrek finalistleri, çeyrek final ve yarı final maç takvimi...

Dünya Kupası 2018 çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! İşte maç takvimi (Dünya Kupası maç özetleri izle)

2018 Dünya Kupası son 16 turu son karşılaşmaları dün akşam oynandı. İsveç - İsviçre ve Colombiya - İngiltere maçları ile çeyrek finale yükselen son iki takım belli oldu. İsveç, rakibi İsviçre'yi tek golle geçti. İngiltere ise penaltılarla Colombiya'yı yenerek son sekiz takım arasına adını yazdırdı. Bu iki takım çeyrek finalde karşılaşacaklar. İşte Dünya Kupası 2018 çeyrek final eşleşmeleri, maç takvimi ile olası yarı final eşleşmeleri ve maç takvimi...

SON ÇEYREK FİNALİSTLER

Rusya'nın ev sahipliğinde devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu, oynanan iki maçla sona erdi. Günün ilk maçında İsviçre ile karşılaşan İsveç, 66. dakikada Forsberg'in attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu. İsviçreli futbolcu Lang, 90+4. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Diğer son 16 mücadelesinde Kolombiya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta Kolombiya'ya penaltı atışlarında 4-3 üstünlük kuran İngiltere, çeyrek finalde İsveç ile eşleşti.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçlarının ardından çeyrek ve muhtemel yarı final eşleşmeleri şöyle gerçekleşti:

ÇEYREK FİNAL KARŞILAŞMALARI TAKVİMİ

Uruguay-Fransa (6 Temmuz Cuma, Nizhny Novgorod Stadı)

Brezilya-Belçika (6 Temmuz Cuma, Kazan Arena)

Rusya-Hırvatistan (7 Temmuz Cumartesi, Fisht Stadı)

İsveç-İngiltere (7 Temmuz Cumartesi, Samara Arena)

YARI FİNAL TAKVİMİ

Uruguay-Fransa / Brezilya-Belçika (10 Temmuz Salı, Krestovsky Stadı)

Rusya-Hırvatistan / İsveç-İngiltere (11 Temmuz Çarşamba, Luzhniki Stadı)

PARTNERDostlar tatilde görsünDostlar tatilde görsün
İngiltere penaltılarla turladıİngiltere penaltılarla turladı
İsveç, İsviçre'yi saf dışı bıraktı: 1-0İsveç, İsviçre'yi saf dışı bıraktı: 1-0
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2018 dünya kupası çeyrek final eşleşmeleri maç takvimi dünya kupası maç özetleri

En Çok Okunan Haberler

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Rus psikolog Platon Besedin: Dünya Kupası ahlakımızı bozdu!

Rus psikolog Platon Besedin: Dünya Kupası ahlakımızı bozdu!

Avrupa liglerinde biten transferler!

Avrupa liglerinde biten transferler!

Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!

Dünya Kupası'ndan renkli görüntüler!

MAÇ ÖZETİ | Kolombiya 1 - 1 İngiltere (Penaltılar: Kolombiya 3 - 4 İngiltere)

MAÇ ÖZETİ | Kolombiya 1 - 1 İngiltere (Penaltılar: Kolombiya 3 - 4 İngiltere)

Puan Durumu & Fikstür
A B C D E F G H
Takım
O
G
B
M
Av.
P
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünya Kupası 2018 çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! İşte maç takvimi (Dünya Kupası maç özetleri izle)

Dünya Kupası 2018 çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! İşte maç takvimi (Dünya Kupası maç özetleri izle)

İngiltere penaltılarla turladı

İngiltere penaltılarla turladı

İsveç, İsviçre'yi saf dışı bıraktı: 1-0

İsveç, İsviçre'yi saf dışı bıraktı: 1-0

Almanya, 2018 Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığına rağmen Joachim Löw ile devam edecek!

Almanya, 2018 Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığına rağmen Joachim Löw ile devam edecek!

YORUM | Sus artık, Ibrahimovic!

YORUM | Sus artık, Ibrahimovic!

Japonya'dan alkışlanacak hareket

Japonya'dan alkışlanacak hareket

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.