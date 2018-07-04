Dünya Kupası 2018 çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! İşte maç takvimi (Dünya Kupası maç özetleri izle)

2018 Dünya Kupası son 16 turu son karşılaşmaları dün akşam oynandı. İsveç - İsviçre ve Colombiya - İngiltere maçları ile çeyrek finale yükselen son iki takım belli oldu. İsveç, rakibi İsviçre'yi tek golle geçti. İngiltere ise penaltılarla Colombiya'yı yenerek son sekiz takım arasına adını yazdırdı. Bu iki takım çeyrek finalde karşılaşacaklar. İşte Dünya Kupası 2018 çeyrek final eşleşmeleri, maç takvimi ile olası yarı final eşleşmeleri ve maç takvimi...
Rusya'nın ev sahipliğinde devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu, oynanan iki maçla sona erdi. Günün ilk maçında İsviçre ile karşılaşan İsveç, 66. dakikada Forsberg'in attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu. İsviçreli futbolcu Lang, 90+4. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Diğer son 16 mücadelesinde Kolombiya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta Kolombiya'ya penaltı atışlarında 4-3 üstünlük kuran İngiltere, çeyrek finalde İsveç ile eşleşti.
2018 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçlarının ardından çeyrek ve muhtemel yarı final eşleşmeleri şöyle gerçekleşti:
Uruguay-Fransa (6 Temmuz Cuma, Nizhny Novgorod Stadı)
Brezilya-Belçika (6 Temmuz Cuma, Kazan Arena)
Rusya-Hırvatistan (7 Temmuz Cumartesi, Fisht Stadı)
İsveç-İngiltere (7 Temmuz Cumartesi, Samara Arena)
Uruguay-Fransa / Brezilya-Belçika (10 Temmuz Salı, Krestovsky Stadı)
Rusya-Hırvatistan / İsveç-İngiltere (11 Temmuz Çarşamba, Luzhniki Stadı)
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