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Dünya Kupası başlıyor! "50 yıldır böyle heyecan görmedim"

Meksika Milli Takımı Teknik Direktörü Javier Aguirre, kariyerindeki hiçbir deneyimin ülkesinde düzenlenen FIFA Dünya Kupası heyecanıyla kıyaslanamayacağını söyledi.

Dünya Kupası başlıyor! "50 yıldır böyle heyecan görmedim"
Emre Şen

Aguirre, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarın Güney Afrika ile oynayacakları açılış maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

"FUTBOLDAKİ 50 YILIMDA, EVİMDEKİ BİR DÜNYA KUPASI'NDAN DAHA BÜYÜK BİR HEYECAN YAŞAMADIM"

Futbolculuk kariyerinde de Azteca Stadı'nda Dünya Kupası maçına çıkan Aguirre, "Futboldaki 50 yılımda, evimdeki bir Dünya Kupası'ndan daha büyük bir heyecan yaşamadım. Bu unutulmaz bir şey." dedi.

Bir futbolcu olarak o dönem hissettiklerini şimdi milli takımdaki oyuncularına aktarmaya çalıştığını belirten 67 yaşındaki teknik adam, "Belçika ile yüzleşmek için sahaya çıkarken sahip olduğumuz o özgüveni hatırlıyorum. Oyunculara bunun bizim için harika bir gün olabileceğini, onlarca yıl boyunca hatırlanacak bir kutlama olabileceğini aşılamak istiyorum." diye konuştu.

Aguirre, takımın turnuvayı 80 binden fazla taraftarın önünde açmanın getirdiği baskıya hazır olduğunu kaydederek, "Bu sadece futbolla ilgili değil, duygusal dengenizi korumakla da ilgili. Ev sahibi avantajı, yalnızca oyuncuların baskıyı iyi yönetebilmesi durumunda işe yarar. Herkes maçı ilk yarıda bitirmek istiyor ama bu oyun 90 dakika sürüyor." ifadelerini kullandı.

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Meksika dünya kupası
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