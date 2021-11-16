SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Dünya Kupası Elemeleri'nde şike iddiası!

Dünya Kupası Elemeleri'nde şike iddiası!

16.11.2021 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrika Futbol Federasyonu, Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan bir maçtaki şike iddiasını FIFA'nın soruşturmasını istedi.

Dünya Kupası Elemeleri'nde şike iddiası!

Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Gana ile Bafana Bafana arasında oynanan maç için flaş bir iddia gündeme geldi.

Güney Afrika Futbol Federasyonu, Bafana Bafana'nın Gana'ya mağlup olduğu maçın kurgulandığını iddia etti ve FIFA ile Afrika Futbol Federasyonu'nun karşılaşmayı soruşturmasını talep etti.

Güney Afrika Futbol Federasyonu, Senegalli hakem Maguette Ndiaye, yardımcıları Samba Elhadji Malick, Camara Djibril ve dördüncü hakem Gueye Douda'nın mücadelede şike yaptığını iddia etti.

Bu iddianın sebebi ise hakemin Gana lehine verdiği penaltı kararının açık bir şekilde yanlış olması olarak gösterildi.

Güney Afrika Futbol Federasyonu CEO'su Tebogo Motlanthe, yaptığı açıklamada, "Maçta şike yapıldığından şüpheleniyoruz ve bizim görevimiz bunun araştırılmasını talep etmek. Maç hakemlerinin davranışları ve kararları normal değildi. Hem FIFA hem de Afrika Futbol Federasyonu'nun bu maçı soruşturmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Güney Afrika Futbol Federasyonu'nun maç hakemlerinin performansı ile ilgili bir video analizi yapacağı ve FIFA ile Afrika Futbol Federasyonu'na sunarak maçın tekrarını isteyeceği aktarıldı.

İşte şike iddialarına sebep olan penaltı pozisyonu;

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNER Bülent Ersoy küplere bindi! "Terbiye sınırlarını aştı" Bülent Ersoy küplere bindi! "Terbiye sınırlarını aştı"
Kadın mı erkek mi? Yılın olayıKadın mı erkek mi? Yılın olayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zam aralığı 1 aya indi, imkânınız varsa alın

Zam aralığı 1 aya indi, imkânınız varsa alın

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan kan donduran sözler

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan kan donduran sözler

Karadağ - Türkiye maçı öncesi korona şoku

Karadağ - Türkiye maçı öncesi korona şoku

MMA dövüşçüsü testisini kaybetti

MMA dövüşçüsü testisini kaybetti

20 milyon euro! İmzayı atıyor

20 milyon euro! İmzayı atıyor

İşte Fatih Terim'in yeni keşfi

İşte Fatih Terim'in yeni keşfi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Fatih Terim'den yıldız isme sert tepki!

Fatih Terim'den yıldız isme sert tepki!

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Vitor Pereira ve Mesut Özil açıklaması!

Vitor Pereira ve Mesut Özil açıklaması!

Messi, sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşımlar...

Messi, sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşımlar...

Pereira’dan Arda Turan’a 50 milyon euro!

Pereira’dan Arda Turan’a 50 milyon euro!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.