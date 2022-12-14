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Dünya Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Katar 2022 FIFA Dünya Kupası'nda finalin adı belli oluyor!

14.12.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası final maçının ne zaman, saat kaçta canlı olarak ekrana geleceği Katar'daki dev organizasyona dair bilgi edinmek isteyen sporseverler tarafından merak konusu oldu. Dün Arjantin ile Hırvatistan arasında oynanan yarı final maçında kazanan taraf 3-0 skorla Arjantin olmuştu. Fransa ile Fas ise bugün kozlarını paylaşacak. Fransa - Fas maçında kazanan takım Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Peki, Dünya Kupası final maçı ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası final maçı hangi kanalda?

Dünya Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Katar 2022 FIFA Dünya Kupası'nda finalin adı belli oluyor!

Dünya Kupası final maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Heyecanla beklenen karşılaşma için geri sayım devam ederken, maçın yayın saati ve kanalı vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Peki, Dünya Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 FIFA Dünya Kupası'nda finalin adı bugün belli olacak.

01

DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası final maçı 18 Aralık 2022 Pazar günü oynanacak.

Arjantin ile Hırvatistan arasında oynanan 2022 Dünya Kupası yarı final maçında kazanan taraf 3-0 skorla Arjantin oldu.

03

Bugün, Fransa ile Fas 2022 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında kozlarını paylaşacak.

Kazanan takım 18 Aralık'ta Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 18:00'da başlayacak.

02

DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dünya Kupası final maçı TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.

04


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