Dünya Kupası finali | Fransa 4 - 2 Hırvatistan (Maç özeti)

2018 Dünya Kupası'nda şampiyon Fransa oldu. Hırvatistan'ı finalde 4-2 mağlup eden Fransa, tarihinde 2. kez Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. İşte Fransa-Hırvatistan finalinin özeti ve tüm ayrıntıları...
Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda 1 aylık maraton sona erdi. Fransa ile Hırvatistan Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda kupayı müzesine götürmek için mücadele etti. Karşılaşmanın 18. dakikasında Antoine Griezmann’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Mario Mandzukic’in ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve Fransa 1-0 öne geçti. 28. dakikada ise Hırvatistan skoru eşitledi. Vida’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ivan Perisic’in düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. İlk yarı skorunu ise Griezmann belirledi. Hakem Nestor Pitana’nın VAR ile verdiği penaltı vuruşu sonunda Griezmann topu ağlara gönderdi ve Fransa ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
İkinci yarıya hücumda hızlı başlayan Fransızlar, 59. dakikada Paul Pogba ve 65. dakikada da Kylian Mbappe ile gol bularak skoru 4-1'e çıkardı. Mandzukic, 69. dakikada fırsatçılığı gösteren bir gole imza attı ve skoru 4-2’ye getirdi. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca Fransa, 2018 FIFA Dünya Kupası’nın sahibi oldu.
Beşiktaş'ın Hırvat savunmacısı Domagoj Vida, ilk 11 başladığı maçta 90 dakika forma giydi ve 1 de asist yaptı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
DAKİKA 8: Modric'in mükemmel pasında topla buluşan Strinic, Mandzukic'i golle buluşturmak istedi. Mbappe, araya girdi ve topu kornere çeldi.
DAKİKA 9: Vrsaljko'nun ortasına Perisic çok iyi yükseldi ancak Varane topu uzaklaştırmayı başardı.
DAKİKA 12: Sol kanattan ön direğe yapılan ortayı Perisic kontrol edip ağlarla buluşturmak istedi. Hırvat oyuncu şut şansı bulamadı.
DAKİKA 15: Perisic'in sol kanattan taşıdığı topta Mandzukic ceza sahasında bomboş kaldı. Perisic'in ortasında araya giren isim son anda Umtiti oldu.
DAKİKA 17: Mbappe müthiş bir çalımla rakibinden sıyrıldı ve son çizgiye indi. Mbappe'nin ortasına Griezmann'dan önce dokunan Hırvatistan savunması oldu.
DAKİKA 18: Fransa golü buldu. Kazanılan serbest vuruşta Griezmann'ın ortasında Mandzukic ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi ve Fransa maçta 1-0 öne geçti.
DAKİKA 28: Perisic, Hırvatistan adına durumu 1-1'e getirdi. Gol için bastıran Hırvatistan'da ceza sahasında kafayla indirilen top sonrası Vida, Perisic'i gördü. Perisic topu soluna çekip sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.
DAKİKA 38: Fransa bu kez penaltıdan golü buldu. 34'te kornerden gelen topa Perisic elle müdahale etti. Video Yardımcı Hakem Sistemi ile pozisyonun tekrarını izleyen hakem Nestor Pitana penaltıya hükmetti. Griezmann attığı golle Fransa'yı maçta 2-1 öne geçirdi.
DAKİKA 44: Serbest vuruşta Lovren önüne düşen topa çok sert vurdu. Kaleye yönelen top, Pogba'nın sırtına çarptı ve kornere çıktı. Kornerden sonuç çıkmadı ve ilk yarı 2-1 sona erdi.
DAKİKA 47: Fransa'nın hızlı hücumunda Griezmann, ceza sahası dışından çok sert vurdu. Griezmann'ın sert şutu Subasic'in kucağına gitti.
DAKİKA 48: Rebic'in ceza sahası sol çaprazından çektiği sert şutu Lloris parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
DAKİKA 49: Brozovic'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Mandzukic'ten önce Lloris, topu göğsüyle kontrol etti.
DAKİKA 52: Mbappe, sağ kanattan mükemmel hareketlendi. Vida'yı geçen Mbappe, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fransız yıldızın şutunu Subasic karşıladı.
DAKİKA 59: Fransa maçta 3. golü buldu. Hızlı gelişen atakta Mbappe'nin pasında Griezmann topu Pogba'ya bıraktı. İlk vuruşu savunmadan dönen Pogba bir kez daha şutunu attı ve Subasic'in bakışları arasında golü bularak skoru 3-1'e getirdi.
DAKİKA 65: Fransa 4. golü de buldu. Hernandez'in nefis getirdiği topta Mbappe ceza sahası ön çizgisinde dönerek vurdu ve Fransa adına farkı üçe çıkardı: 4-1.
DAKİKA 69: Hırvatistan ikinci golü buldu. Umtiti'den aldığı geri pasta Lloris, Mandzukic'e çalım atmak isterken tecrübeli golcü topa ayağını soktu ve skoru 4-2 yaptı.
DAKİKA 75: Vrsaljko'nun pasında topla buluşan Perisic, rakibinden sıyrıldı ve ortayı açtı. Perisic'in ortasını son anda Varane uzaklaştırdı.
DAKİKA 78: Ivan Rakitic, ceza sahasına seken topa yerden sert vurdu. Rakitic'in şutu az farkla dışarı çıktı.
Stat: Luzhniki
Hakemler: Nestor Pitana, Hernan Maidana, Juan Pablo Belatti (Arjantin)
Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kante (Dk. 55 Nzonzi), Mbappe, Griezmann, Matuidi (Dk. 73 Tolisso), Giroud (Dk. 81 Fekir)
Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (Dk. 82 Pjaca), Rakitic, Brozovic, Rebic (Dk. 71 Kramaric), Modric, Perisic, Mandzukic
Goller: Dk. 18 Mandzukic (Kendi kalesine), Dk. 38 Griezmann (Penaltıdan), Dk. 59 Pogba, Dk. 65 Mbappe (Fransa), Dk. 28 Perisic, Dk. 69 Mandzukic (Hırvatistan)
Sarı kartlar: Dk. 27 Kante, Dk. 41 Hernandez (Fransa), Dk. 90+2 Vrsaljko (Hırvatistan)
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