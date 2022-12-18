Dünya Kupası Finali öncesi Arjantin'e şok! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı

Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek olan Arjantin ve Fransa karşılaşması için son dakikalara girildi. Dev karşılaşmanın başlamasına oldukça kısa bir süre kala Arjantin cephesinde yaşanan sakatlık moralleri bozdu.

KADRODAN ÇIKARILDI!

Hırvatistan karşılaşmasında oynanan yarı final mücadelesinde cezalı olduğu için kaçıran Acuna, final karşılaşmasında ilk 11'e yazılırken yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılırken, yerini Nicolas Tagliafico'ya bıraktı.

Arjantin Fransa karşısında Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Enzo, Mac Allister, Di María, Messi, Julian Alvarez 11'i ile sahaya çıkacak.

