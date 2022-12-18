SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2022 Dünya Kupası
  4. Dünya Kupası Finali öncesi Arjantin'e şok! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı

Dünya Kupası Finali öncesi Arjantin'e şok! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı

18.12.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa ile Arjantin arasında oynanacak 2022 Dünya Kupası finali öncesi Arjantin cephesinde moralleri bozan bir gelişme yaşandı. Karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala tecrübeli oyuncu Acuna yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. İşte detaylar...

Dünya Kupası Finali öncesi Arjantin'e şok! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı

Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek olan Arjantin ve Fransa karşılaşması için son dakikalara girildi. Dev karşılaşmanın başlamasına oldukça kısa bir süre kala Arjantin cephesinde yaşanan sakatlık moralleri bozdu.

KADRODAN ÇIKARILDI!

marcos-acuna-argentina-national-team

Hırvatistan karşılaşmasında oynanan yarı final mücadelesinde cezalı olduğu için kaçıran Acuna, final karşılaşmasında ilk 11'e yazılırken yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılırken, yerini Nicolas Tagliafico'ya bıraktı.

Arjantin Fransa karşısında Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Enzo, Mac Allister, Di María, Messi, Julian Alvarez 11'i ile sahaya çıkacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fransa'da uçak krizi! Benzema'dan Macron'a restFransa'da uçak krizi! Benzema'dan Macron'a rest
Süper Lig'in paylaşılamayan yıldızıydı! Yeni adresi 'Survivor' Süper Lig'in paylaşılamayan yıldızıydı! Yeni adresi 'Survivor'
Dünya Kupası finali öncesi Arjantin'de Messi şoku!Dünya Kupası finali öncesi Arjantin'de Messi şoku!
Anahtar Kelimeler:
Arjantin dünya kupası oynanacak bıraktı

En Çok Okunan Haberler

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Rakiplerini solladı! Türkiye'nin gündemindeki karardan sonra çok konuşulacak anket

Rakiplerini solladı! Türkiye'nin gündemindeki karardan sonra çok konuşulacak anket

Aboubakar, Fenerbahçe'ye imza için çok yakın!

Aboubakar, Fenerbahçe'ye imza için çok yakın!

Batuhan Karadeniz, Süper Lig şampiyonu kulübe gidiyor!

Batuhan Karadeniz, Süper Lig şampiyonu kulübe gidiyor!

'Pislik herif, ne gülüyorsun?'

'Pislik herif, ne gülüyorsun?'

G.Saray, bir gecede milyonlarca euro kazandı

G.Saray, bir gecede milyonlarca euro kazandı

İlginizi Çekebilir

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.