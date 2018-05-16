Dünya Kupası hakemi Fahad Al Mirdasi'ye ömür boyu men!

Fahad Al Mirdasi, Cumartesi günü oynanan Kral Kupası finali öncesi Al İttihad başkanı Hamad Al Senaie’ye şike teklifinde bulundu. Al Sneaie, şike teklifinin bulunduğu WhatsApp mesajılarını Federasyona iletti. Federasyonun şikayeti üzerine Al Mirdasi polis tarafından gözlem altına alındı ve burada şike itirafı yaptı. SAFF olayın ardından 2011’den bu yana FIFA hakem listesinde bulunan Fahad Al Mirdasi’ye ömür boyu men cezası verdi.
Bolu`da maç sonu ortalık karıştı! Takım otobüsüne taşlı saldırı... Boluspor'un Gazişehir Gaziantep´e 3-1 yenildiği maçın ardından saha içinde ve dışında olaylar çıktı. Polisin biber gazı ve copla müdahale ettiği olaylarda 10´dan fazla taraftar ve 2 özel güvenlik görevlisi yaralandı. İlgili Haberi Oku
SAFF, geçen sezon Rusya’da düzenlenen Konfederasyonlar Kupası’nda da düdük çalan ve bir hafta sonra 2018 Dünya Kupası finallerinde görev almaya hazırlanan Fahad Al Mirdasi’nin men edilmesi için Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’ne (FIFA) başvuruda bulundu. Federasyon, Cumartesi günü oynanan final maçından hemen önce Fahad Al Mirdasi’yi görevden çekerken; karşılaşmayı SAFF tarafından geçen yıl hakem komitesinin başına getirilen eski Premier Lig hakemlerinden MarkClattenburg yönetti.
Sırbistan'da şike depremi! Spartak Subotica - Radnicki Nis maçının hakemi Srdjan Obradovic tutuklandı
Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş
Ozan Kabak ile Salzburg ilgileniyor!
Serdar Gürler Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor!
Stuttgart Pablo Maffeo'yu 9 milyon euroya kadrosuna kattı!
Barcelona Abdülkadir Ömür'ü Trabzonspor'dan istiyor!
Şenol Güneş Vincent Janssen'i veto etti!
Yılmaz Vural Sakaryaspor'u tuttuğunu açıkladı!
Spor yazarları Karabükspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Reinhard Grindel, İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'in Erdoğan'la görüşmesinden rahatsız oldu!
Sakaryaspor, Batuhan Karadeniz'in golleriyle Bandırmaspor'u 2-0 yendi!
Dusko Tosic'e Çin kancası! Beşiktaş 5 milyon euro istiyor
Beşiktaş Burak Yılmaz ile anlaşmaya vardı
Fenerbahçe'den Tayfun Korkut bombası
Dünya bu transferi konuşacak
Okuyucu Yorumları 1 yorum