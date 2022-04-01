Dünya kupası çekilişi 1 Nisan Cuma akşamında 19.00'da başladı. Çekiliş, TRT Spor üzerinden şifresiz yayınlanıyor. 2022 Dünya Kupası 21 Kasım Pazartesi başlayacak ve 18 Aralık Pazar günü oynanacak finalle sona erecek. Peki Dünya Kupası kura çekimi bitti mi? 2022 Dünya Kupası grupları belli oldu mu? İşte ayrıntılar...
A GRUBU: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda
B GRUBU: İngiltere, İran, ABD, Galler/İskoçya-Ukrayna
C GRUBU: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya
D GRUBU: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Birleşik Arap Emirlikleri-Avustralya
E GRUBU: İspanya, Almanya, Japonya
F GRUBU: Belçika, Fas, Hırvatistan
G GRUBU: Brezilya, Sırbistan, İsviçre,
H GRUBU: Portekiz, Uruguay, Güney Kore
torba: Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz
torba: Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan
torba: Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus
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