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Dünya Kupası kura çekimi bitti mi? 2022 Dünya Kupası grupları belli oldu mu?

01.04.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolun zirvesi olarak kabul edilen Dünya Kupası çekilişinde 4 torbada 32 ülke yer alacak. Dünya Lupası çekilişinin ardından gruplar belli olacak. Peki Dünya Kupası kura çekimi bitti mi? 2022 Dünya Kupası grupları belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

Dünya Kupası kura çekimi bitti mi? 2022 Dünya Kupası grupları belli oldu mu?

Dünya kupası çekilişi 1 Nisan Cuma akşamında 19.00'da başladı. Çekiliş, TRT Spor üzerinden şifresiz yayınlanıyor. 2022 Dünya Kupası 21 Kasım Pazartesi başlayacak ve 18 Aralık Pazar günü oynanacak finalle sona erecek. Peki Dünya Kupası kura çekimi bitti mi? 2022 Dünya Kupası grupları belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

DÜNYA KUPASI GRUPLARI BELLİ OLDU MU?

A GRUBU: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

B GRUBU: İngiltere, İran, ABD, Galler/İskoçya-Ukrayna

C GRUBU: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

D GRUBU: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Birleşik Arap Emirlikleri-Avustralya

E GRUBU: İspanya, Almanya, Japonya

F GRUBU: Belçika, Fas, Hırvatistan

G GRUBU: Brezilya, Sırbistan, İsviçre,

H GRUBU: Portekiz, Uruguay, Güney Kore

  1. torba: Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz

  2. torba: Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan

  3. torba: Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus

  4. torba: Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan, Gana, Galler/İskoçya-Ukrayna, Kosta Rika-Yeni Zelanda


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