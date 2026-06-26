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Dünya Kupası'na Afrika takımları damga vurdu!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Afrika temsilcileri dikkat çekici bir performans sergiliyor. Şimdiden üç takım Son 32 Turu'na yükselmeyi garantilerken, birçok ülke de son maçlar öncesinde üst tur umutlarını koruyor.

Dünya Kupası'na Afrika takımları damga vurdu!
Burak Kavuncu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Afrika temsilcileri göz dolduruyor. Fas, Güney Afrika ve Fildişi Sahili Son 32 Turu'na yükselmeyi garantilerken, Mısır liderliğini korudu. Gana, Senegal, Cezayir, Demokratik Kongo ve Yeşil Burun Adaları ise üst tur umutlarını son maçlara taşıdı.

ÜÇ TAKIM BİLETİ KAPTI

Dünya Kupası na Afrika takımları damga vurdu! 1

Dünya Kupası grup aşamasında Afrika futbolu adından söz ettirmeye devam ediyor. Fas, Güney Afrika ve Fildişi Sahili, gösterdikleri başarılı performanslarla gruplarından çıkmayı garantileyerek Son 32 Turu'na yükselen ilk Afrika temsilcileri oldu.

MISIR LİDERLİĞİNİ KORUYOR

Dünya Kupası na Afrika takımları damga vurdu! 2

Turnuvadaki istikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken Mısır ise grubunda zirvede yer almayı sürdürüyor. Son maçlar öncesinde önemli bir avantaj yakalayan Kuzey Afrika temsilcisi, grup lideri olarak eleme turuna yükselmeye oldukça yakın.

YARIŞ DEVAM EDİYOR

Dünya Kupası na Afrika takımları damga vurdu! 3

Afrika'nın diğer temsilcileri de henüz pes etmiş değil. Yeşil Burun Adaları, Demokratik Kongo, Senegal ve Cezayir son maçlar öncesinde üst tur şanslarını sürdürüyor. Özellikle alınacak sonuçlar, bu takımların kaderini belirleyecek.

GANA DİKKAT ÇEKİYOR

Dünya Kupası na Afrika takımları damga vurdu! 4

Henüz mağlubiyet yaşamayan Gana da turnuvanın öne çıkan ekiplerinden biri oldu. İki karşılaşmada 4 puan toplayan Gana, aynı zamanda kalesini gole kapatarak savunma performansıyla dikkat çekti. Gana, son maçta alacağı sonuçla adını Son 32 Turu'na yazdırmayı hedefliyor.

TUNUS VEDA ETTİ

Dünya Kupası na Afrika takımları damga vurdu! 5

Afrika kıtasında hayal kırıklığı yaşayan tek ekip ise Tunus oldu. Grup aşamasında istediği sonuçları alamayan Tunus, turnuvaya erken veda ederek Dünya Kupası defterini kapattı.

AFRİKA'NIN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

Şu ana kadar ortaya koyduğu performansla Dünya Kupası'nın en başarılı kıtalarından biri olan Afrika, hem tur atlayan ekipleri hem de son haftaya iddiasını taşıyan temsilcileriyle dikkat çekiyor. Grup aşamasının tamamlanmasının ardından Afrika futbolunun Son 32 Turu'ndaki temsilci sayısının daha da artması bekleniyor.

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Cezayir Fas Fildişi Sahili Gana Kongo Demokratik Cumhuriyeti Senegal Yeşil Burun Adaları Mısır Afrika güney afrika 2026 Dünya Kupası
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