Dünya Kupası'na damga vuran Valencia'dan çok konuşulacak karar

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, Dünya Kupası’nda kazanacağı tüm parayı bağışlama kararı aldı. Ekvador formasıyla çıktığı iki maçta 3 gol atarak turnuvaya fırtına gibi başlayan Valencia, küçük çocukları mutlu edecek.

ÇOCUK ÖLÜMLERİNE KARŞI KAMPANYA

Süper Lig'de olduğu gibi Dünya Kupası'nda da gol krallığına yürüyen Valencia, ülkesinin Esmeralda bölgesindeki (Kolombiya sınırı) çocuk ölümlerine karşı kampanya başlatmaya hazırlanıyor. Esmeralda bölgesinde her gün birçok ölüm gerçekleşiyor. Kolombiya'da bulunan bu bölge, dünyanın en büyük uyuşturucu limanı olarak biliniyor.

FENERBAHÇE İLE MASADA

Fenerbahçe ile de bir yandan sözleşme görüşmelerine başlayan Valencia, Dünya Kupası dönüşü sarı-lacivertlilerle masaya oturup 2 yıllık mukaveleye imza atması bekleniyor. Sarı-lacivertli taraftarların gönlünde taht kuran Valencia da Fenerbahçe de kalmak istiyor.

