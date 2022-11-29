SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2022 Dünya Kupası
  4. Dünya Kupası'na damga vuran Valencia'dan çok konuşulacak karar

Dünya Kupası'na damga vuran Valencia'dan çok konuşulacak karar

29.11.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası'na attığı gollerle damga vuran Enner Valencia, oynadıkları ilk maçta sakatlık geçirmiş ve sevenlerini korkutmuştu. Önemli bir problemi olmadığı ortaya çıkan Valencia özellikle sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırmıştı. Fenerbahçe ile sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek Ekvadorlu futbolcunun aldığı karar çok konuşulacak.

Dünya Kupası'na damga vuran Valencia'dan çok konuşulacak karar
Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, Dünya Kupası’nda kazanacağı tüm parayı bağışlama kararı aldı. Ekvador formasıyla çıktığı iki maçta 3 gol atarak turnuvaya fırtına gibi başlayan Valencia, küçük çocukları mutlu edecek.

ÇOCUK ÖLÜMLERİNE KARŞI KAMPANYA

638538794e3fe10aacf79a79

Süper Lig'de olduğu gibi Dünya Kupası'nda da gol krallığına yürüyen Valencia, ülkesinin Esmeralda bölgesindeki (Kolombiya sınırı) çocuk ölümlerine karşı kampanya başlatmaya hazırlanıyor. Esmeralda bölgesinde her gün birçok ölüm gerçekleşiyor. Kolombiya'da bulunan bu bölge, dünyanın en büyük uyuşturucu limanı olarak biliniyor.

FENERBAHÇE İLE MASADA

636c9f894e3fe00dd882f5e4

Fenerbahçe ile de bir yandan sözleşme görüşmelerine başlayan Valencia, Dünya Kupası dönüşü sarı-lacivertlilerle masaya oturup 2 yıllık mukaveleye imza atması bekleniyor. Sarı-lacivertli taraftarların gönlünde taht kuran Valencia da Fenerbahçe de kalmak istiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ronaldo'nun attığı gol sonrası dünya ikiye bölündü!Ronaldo'nun attığı gol sonrası dünya ikiye bölündü!
Tüm dünya gördü! Arjantin Meksika maçına Galatasaray damgasıTüm dünya gördü! Arjantin Meksika maçına Galatasaray damgası
[RMV-10]
Anahtar Kelimeler:
Ekvador Enner Valencia dünya kupası fenerbahçe 10 süper li

En Çok Okunan Haberler

İşçi ve işverenin masaya oturacağı rakamlar belli oldu!

İşçi ve işverenin masaya oturacağı rakamlar belli oldu!

Motorine indirim geldi! Fiyatlar bu gece yeniden değişecek...

Motorine indirim geldi! Fiyatlar bu gece yeniden değişecek...

Ronaldo'nun attığı gol sonrası dünya ikiye bölündü!

Ronaldo'nun attığı gol sonrası dünya ikiye bölündü!

Dünya Kupası'nda Heung Min Son'a büyük ayıp! Ağlarken fotoğrafını çektiler

Dünya Kupası'nda Heung Min Son'a büyük ayıp! Ağlarken fotoğrafını çektiler

Cristiano Ronaldo tutuklanabilir!

Cristiano Ronaldo tutuklanabilir!

Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını açıkladı! Maçtan fotoğraf bile paylaştı...

Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını açıkladı! Maçtan fotoğraf bile paylaştı...

İlginizi Çekebilir

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.