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Dünya Kupası'na veda eden Brezilya'da şok sürüyor! Neymar Whatsapp konuşmalarını ifşa etti

12.12.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'na çeyrek finalde karşılaştığı Hırvatistan karşısında penaltılarla mağlup olarak veda eden Brezilya'da elenmenin üzüntüsü sürüyor. Son düdüğün çalmasının ardından gözyaşlarına hakim olamayan Paris Saint-Germain'in yıldız ismi Neymar, Thiago Silva, Marquinhos ve Rodrygo'dan gelen WhatsApp mesajlarını Instagram hesabından paylaştı. İşte detaylar...

Dünya Kupası'na veda eden Brezilya'da şok sürüyor! Neymar Whatsapp konuşmalarını ifşa etti
Neymar

Neymar

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
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2022 FIFA Dünya Kupası'nın favorilerinden Brezilya, kupaya beklenmedik bir şekilde çeyrek finalde veda ederken, Sambacılar büyük bir üzüntü yaşamıştı. Başta yıldız oyuncu Neymar olmak üzere birçok futbolcu elenmenin şokunu üzerinden atamazken, karşılaşmanın ardından gözyaşlarını tutamayan, kendisi ve takım arkadaşları için zorlu bir eve dönüş olduğunu belirten Neymar, "Bu yenilgi, beni kesinlikle en çok yaralayan, 10 dakika felçli bırakan ve hemen ardından durmaksızın ağlamaya başlatan yenilgiydi." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Fransız ekibi Paris Saint-Germain'de forma giyen yıldız oyuncu Thiago Silva, Marquinhos ve Rodrygo'dan gelen WhatsApp mesajlarını da Instagram hesabından paylaştı.

"GÜÇLÜ OLMALIYIZ"

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Neymar, Hırvatistan'a karşı penaltı atışlarında başarısız olan iki Brezilyalıdan biri olan Marquinhos'a, "Bir penaltı senin hakkında düşündüklerimi değiştirmeyecek." diye yazdı.

Marquinhos ise "Her şeyin iyi gitmesini gerçekten istedim. Ama güçlü olmalıyız, zaman tanımalıyız ve futbolun bize neler hazırladığını bilmeliyiz." şeklinde yanıt verdi.

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"AĞLAMAK İSTİYORUM"

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Thiago Silva'ya "Sana bu kupayı vermeyi gerçekten çok istiyordum." diyen Neymar, tecrübeli futbolcudan "Gerçekten hayal ettiğimden daha berbat. Buna dayanamıyorum. Kaybettiğimize inanamıyorum. Buna inanamıyorum. Ağlamak istiyorum." yanıtını aldı.

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Neymar, kaçırdığı penaltı ve hatası için özür dileyen Rodrygo'nun moralini de yükseltmeye çalıştı.

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