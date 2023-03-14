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Dünya Kupası'nda format değişti! FIFA resmen açıkladı... İşte 2026 yılında düzenlenecek Dünya Kupası'ndaki yeni format

14.03.2023 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2026 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası'nda format değişikliğine gidildi. FIFA'dan yapılan açıklamada yeni format resmen duyuruldu. İşte detaylar...

Dünya Kupası'nda format değişti! FIFA resmen açıkladı... İşte 2026 yılında düzenlenecek Dünya Kupası'ndaki yeni format

FIFA Başkanlarından Jules Rimet önderliğinde, 1928'de Amsterdam düzenlenen FIFA Kongresi'nde Dünya Kupası turnuvasının düzenlenmesine karar verildi ve ertesi yıl ilk Dünya Kupası Uruguay'ın ev sahipliğinde düzenlendi. O günden bugün sadece İkinci Dünya Savaşı nedeniyle iptal edilen turnuvalar haricinde büyük bir kitleyi peşinden sürükleyen bir turnuva haline geldi. Futbol otoriterileri tarafından dünyanın bir numaralı futbol organizasyonu olarak anılıyor.

Son olarak 2022 yılı Aralık ayında oynanan Dünya Kupası için yeni kararlar gündemde. 2026 yılında oynanması planlanan Dünya Kupası Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ile ortaklaşa düzenleyecek.

DÜNYA KUPASI FORMATINDA DEĞİŞİKLİK

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2026 yılında Dünya Kupası, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ile ortaklaşa düzenleyecek. FIFA, turnuvada yapılacak format değişikliklerini resmen açıkladı.

2026 Dünya Kupası'nda 16'sı Avrupa'dan olmak üzere 48 takım yer alacak. Bu takımlar dörtlü gruplar halinde 12 grupta mücadele edecek.

EN İYİ 8 ÜÇÜNCÜ DE TURLAYACAK

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Her grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi üçüncü olan sekiz takım son 32 takım arasına adını yazdıracak. 39 gün boyunca sürecek olan turnuvada 104 maç oynanacak.

Amerika kıtasında düzenlenecek olan Dünya Kupası Finali'nin 19 Temmuz 2026'da oynanması planlanıyor.

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