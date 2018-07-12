Dünya Kupası'nda Fransa - Hırvatistan finalini Nestor Pitana yönetecek!

2018 Dünya Kupası'nda finalin hakemi belli oldu.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre Fransa - Hırvatistan finalini, Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Nestor Pitana yönetecek.
Nestor Pitana'nın yardımcılıklarını, yine Arjantinli Hernan Maidana ve Juan Belatti yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Hollandalı Bjorn Kuipers olacak.
Nestor Pitana, kupanın açılış maçı olan Rusya - Suudi Arabistan maçını da yönetmişti.
Belçika ile İngiltere arasında 14 Temmuz'da oynanacak üçüncülük maçını ise İranlı hakem Alireza Faghani yönetecek.
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