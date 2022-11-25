SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2022 Dünya Kupası
  4. Dünya Kupası'nda görüntülenen Adriana Lima'nın son hali sosyal medyada gündem oldu

Dünya Kupası'nda görüntülenen Adriana Lima'nın son hali sosyal medyada gündem oldu

25.11.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem güzelliğiyle dünyayı kasıp kavuran Brezilyalı model Adriana Lima, Brezilya - Sırbistan müsabakasını tribünde takip etti. Kilo almış görüntüsüyle ortaya çıkan ünlü Lima'nın son haline sosyal medyada binlerce yorum yapıldı.

Dünya Kupası'nda görüntülenen Adriana Lima'nın son hali sosyal medyada gündem oldu

Bir dönem dünyanın en güzel kadını olarak bilinen Adriana Lima'nın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Aldığı kilolarla dikkat çeken Lima'nın son hali sosyal medyada gündeme oturdu.

KAMERALARDAN UZAK YAŞIYOR

FibGBigXEAARvYc

Son olarak sevgilisiyle birlikte Mayıs ayında düzenlenen 75'inci Cannes Film Festivali'nde kameraların karşısına çıkmıştı. Lima, o zamandan bu yana da evde dinleniyor ve çok fazla göz önüne çıkmıyordu. Geçtiğimiz aylarda üçüncü çocuğunu açıklayan Lima'nın son hali sosyal medyada gündem oldu.

MAÇI BREZİLYA KAZANDI

Screenshot_1

Adriana Lima'nın kale arkasından takip ettiği maçı Brezilya 2-0 kazandı. Turnuvaya güzel bir başlangıç yapan Sambacılar, kupa yolunda büyük bir adım attı. Brezilya'nın tüm maçlarını tribünden takip edeceğini açıklayan Adriana Lima'nın Instagram profili, dün geceden beri yaklaşık 50 bin üye kazandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Enner Valencia'yı kimse durduramıyor!Enner Valencia'yı kimse durduramıyor!
Murat Sancak'tan Ronaldo açıklaması! "Hayırlı olsun"Murat Sancak'tan Ronaldo açıklaması! "Hayırlı olsun"
Dünya Kupası tarihinde ilk! Türk sanatçı...Dünya Kupası tarihinde ilk! Türk sanatçı...
Anahtar Kelimeler:
Brezilya Adriana Lima dünya kupası

En Çok Okunan Haberler

Son çıkış dikkat çekti: 3.529 TL zam!

Son çıkış dikkat çekti: 3.529 TL zam!

İsmini duyan inanmıyor! 'Türkiye’de adaşım yok, belki dünyada da yok'

İsmini duyan inanmıyor! 'Türkiye’de adaşım yok, belki dünyada da yok'

F.Bahçe'nin ardından Beşiktaş! Stat ismi değişiyor...

F.Bahçe'nin ardından Beşiktaş! Stat ismi değişiyor...

Dünya Kupası'nda skandal!

Dünya Kupası'nda skandal!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Selçuk İnan'ın kazanacağı ücret gündem oldu!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Selçuk İnan'ın kazanacağı ücret gündem oldu!

Ne yaptın Ronaldo! Elini şortuna soktu, çıkardı ve... Görenler inanamadı

Ne yaptın Ronaldo! Elini şortuna soktu, çıkardı ve... Görenler inanamadı

İlginizi Çekebilir

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Bu işin şakası yok! Hayati risk inanılmaz: Israra bir son verin

Bu işin şakası yok! Hayati risk inanılmaz: Israra bir son verin

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.