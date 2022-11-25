Dünya Kupası'nda görüntülenen Adriana Lima'nın son hali sosyal medyada gündem oldu

Bir dönem dünyanın en güzel kadını olarak bilinen Adriana Lima'nın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Aldığı kilolarla dikkat çeken Lima'nın son hali sosyal medyada gündeme oturdu.

KAMERALARDAN UZAK YAŞIYOR

Son olarak sevgilisiyle birlikte Mayıs ayında düzenlenen 75'inci Cannes Film Festivali'nde kameraların karşısına çıkmıştı. Lima, o zamandan bu yana da evde dinleniyor ve çok fazla göz önüne çıkmıyordu. Geçtiğimiz aylarda üçüncü çocuğunu açıklayan Lima'nın son hali sosyal medyada gündem oldu.

MAÇI BREZİLYA KAZANDI

Adriana Lima'nın kale arkasından takip ettiği maçı Brezilya 2-0 kazandı. Turnuvaya güzel bir başlangıç yapan Sambacılar, kupa yolunda büyük bir adım attı. Brezilya'nın tüm maçlarını tribünden takip edeceğini açıklayan Adriana Lima'nın Instagram profili, dün geceden beri yaklaşık 50 bin üye kazandı.

