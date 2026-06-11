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Dünya Kupası'nda hava kabusu! Maçlar yarıda kalabilir

2026 Dünya Kupası'nı kavurucu sıcakların yanı sıra yıldırım tehlikesi tehdit ediyor. ABD'nin katı güvenlik protokolleri nedeniyle maçlarda saatlerce süren rötarlar yaşanabilir.

Dünya Kupası'nda hava kabusu! Maçlar yarıda kalabilir
Emre Şen

Süper starların sahne alacağı 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, dev turnuvayı bekleyen büyük bir doğa tehlikesi gün yüzüne çıktı. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek organizasyonda; aşırı sıcaklık, yüksek nem ve şiddetli fırtınaların maçların akışını doğrudan etkileme riski taşıdığı belirtildi.

SAHADA HİSSEDİLEN SICAKLIK KAVURACAK

Stat yapılarının hava akışını engellemesi ve saha zemininde biriken güneş ışınları sebebiyle, zemin seviyesinde hissedilen sıcaklığın resmi ölçümlerin çok üzerine çıkacağı hesaplanıyor. Bu kavurucu sıcaklık ve yüksek nemin, futbolcuların efor kapasitesini ve koşu mesafelerini ciddi şekilde düşürerek turnuvadaki maç ritmini ve yüksek tempolu oyunu zora sokması bekleniyor.

FIRTINA VE YILDIRIM PROTOKOLÜ DEVREDE

Turnuvayı tehdit eden tek unsur sıcak hava değil. Meteoroloji uzmanları; Miami ve Mexico City'de düzenli öğleden sonra fırtınalarının görülebileceği, Kansas City'de ise mevsimsel şiddetli hava olayları yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. ABD'de uygulanan katı güvenlik protokolleri gereği, stat çevresindeki belirli bir mesafe içinde yıldırım tespit edilmesi halinde hakemlerin maçları anında durdurması şart koşuluyor.

BEKLEME SÜRESİ SAATLERİ BULABİLİR

Yıldırım kaynaklı duraklamalarda, yeni bir yıldırım düşmesi veya tespit edilmesi halinde güvenlik bekleme süresi baştan başlıyor. Geçtiğimiz yıl oynanan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki Chelsea-Benfica mücadelesi, tam da bu yıldırım protokolleri yüzünden 4 saatten fazla bir sürede ancak tamamlanabilmişti. Yaşanan bu endişe verici tablo karşısında sağlık ve güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çıkardığını belirten FIFA, artan hava sıcaklıklarına karşı taraftarların statlara mühürlü su şişesi getirmesine izin verileceğini açıkladı.

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Amerika Türkiye dünya kupası milli takım
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