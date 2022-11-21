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Dünya Kupası'nda Hollanda'nın kalesini koruyan Andries Noppert'in hikayesi herkesi şaşırttı!

21.11.2022 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'nın kalecisi Andries Noppert ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Dünya Kupası'nda Hollanda'nın kalesini koruyan Noppert'in hikayesi izleyenleri derinden etkiledi. 2020 yılında futbolu bırakmak üzere olan Noppert'in son anda vazgeçtiği öğrenildi.

Dünya Kupası'nda Hollanda'nın kalesini koruyan Andries Noppert'in hikayesi herkesi şaşırttı!

2022 Dünya Kupası'nda Hollanda'nın kalesini koruyan Andries Noppert'in hikayesi herkesi şaşırttı. 2020 yılında futbolu bırakma tehlikesiyle baş başa kalan fakat son anda vazgeçen Andries Noppert'in hikayesi sosyal medyada gündem oldu.

2019 YILINDA KÜME DÜŞTÜ

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2019 yılında İtalya 2. Lig takımı Foggia'nın 2. kalecisi olan Andries Noppert, o yıl küme düşerek kariyerinde büyük bir şok yaşamıştı.

2020 YILINDA FUTBOLU BIRAKIYORDU

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Bu olayın ardından büyük üzüntü yaşayan Andries Noppert'in eşi onunla yaptığı konuşmada 'Futbolu bırak, polis ol' dedi. Tam futbolu bırakma kararı alan tecrübeli kaleci kararından son anda vazgeçti ve kariyerine devam etti.

DÜNYA KUPASI'NA KADAR YÜKSELDİ

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Pes etmeyen Andries Noppert, kariyer basamaklarını birer birer tırmandı. En son Hollanda Ligi ekiplerinden Heerenveen'e transfer olan Noppert, yükselen performansının ardından Hollanda takımına kadar yükseldi.

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