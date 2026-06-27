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Dünya Kupası'nda İran dramı! Neler oldu neler: Kaçan penaltı

Mısır ile 1-1 berabere kalan İran, uzatma dakikalarında büyük bir yıkım yaşadı. Önce Taremi'nin kafa vuruşu direkten döndü, ardından Khalilzadeh'in ağlara gönderdiği top VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İran'ın tur umudu diğer grupların sonuçlarına kaldı.

Dünya Kupası'nda İran dramı! Neler oldu neler: Kaçan penaltı
Cevdet Berker İşleyen

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nun son hafta mücadelesinde Mısır ile İran kozlarını paylaştı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken, uzatma dakikalarında yaşanan gelişmeler İran cephesinde büyük hayal kırıklığı yarattı.

TAREMİ'NİN KAFA VURUŞU DİREĞE TAKILDI

Dünya Kupası nda İran dramı! Neler oldu neler: Kaçan penaltı 1

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan İran, galibiyet golüne çok yaklaştı. Dakikalar 90'ı gösterirken kullanılan kornerde Mehdi Taremi'nin ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda top direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı. İran, bu pozisyonda öne geçme fırsatını değerlendiremedi.

VAR KARARI SEVİNCİ YARIDA BIRAKTI

Dünya Kupası nda İran dramı! Neler oldu neler: Kaçan penaltı 2

İran, uzatma dakikalarının üçüncü dakikasında ağları havalandırmayı başardı. Ezatolahi'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Shobeir topu uzaklaştıramayınca oluşan karambolde Taremi'nin dokunmak istediği top savunmadan sekerek Khalilzadeh'in önünde kaldı. Deneyimli oyuncu çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri buldu.

Gol sonrası büyük sevinç yaşayan İranlı futbolcular ve taraftarlar, VAR incelemesinin ardından gelen ofsayt kararıyla büyük üzüntü yaşadı. Hakem, inceleme sonrasında golü iptal etti.

İRAN GÖZÜNÜ DİĞER GRUPLARA ÇEVİRDİ

Dünya Kupası nda İran dramı! Neler oldu neler: Kaçan penaltı 3

Karşılaşmanın 1-1 sona ermesiyle Mısır, grubunu 5 puanla ikinci sırada tamamlayarak adını bir üst tura yazdırdı. İran ise üç maç sonunda topladığı 3 puanla üçüncü sırada yer aldı. İran'ın turnuvadaki kaderi, diğer gruplarda üçüncü sırayı alacak takımların puan ve averaj durumuna göre netlik kazanacak.

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İran son dakika dünya kupası
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