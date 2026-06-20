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Dünya Kupası'nda kahreden veda! 60 şut, 0 gol ve gözyaşı...

2026 FIFA Dünya Kupası'na büyük umutlarla giden A Milli Futbol Takımımız, Avustralya'nın ardından Paraguay'a da mağlup olarak turnuvaya grup aşamasında veda etti. Oynanan iki maçta rakiplerine topla oynama yüzdesinde büyük üstünlük kuran ve kaleye toplam 60 şut gönderen Ay-Yıldızlılarımız, gol sevinci yaşayamadan elenmenin ağır hüznünü yaşadı. Maç sonu futbolcularımız gözyaşlarına hakim olamadı.

Dünya Kupası'nda kahreden veda! 60 şut, 0 gol ve gözyaşı...
Emre Şen

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası maceramız büyük bir hayal kırıklığıyla sona erdi. D Grubu'ndaki 'tamam ya da devam' maçında Paraguay ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız, sahadan 1-0 yenik ayrılarak turnuvaya erken havlu attı. Millilerimizin istatistiksel üstünlüğü skora yansıtamaması ise elenmenin hüznünü ikiye katladı.

KAHREDEN İSTATİSTİK: 60 ŞUT, SIFIR GOL

Dünya Kupası nda kahreden veda! 60 şut, 0 gol ve gözyaşı... 1

Turnuva boyunca hücum yollarında büyük bir şanssızlık ve beceriksizlik yaşayan A Milli Takım, oynadığı iki maçta da rakip kaleleri adeta abluka altına almasına rağmen fileleri havalandıramadı.

Gruptaki ilk maçımız olan Avustralya karşısında kaleye tam 28 şut gönderen ve bunlardan 7'sinde isabet sağlayan millilerimiz, sahadan 2-0 mağlup ayrılmıştı. Kader maçımız olan Paraguay karşısında ise baskıyı daha da artıran Ay-Yıldızlılar, rakip kaleye tam 32 şut çekti. Bu şutların 5'inde isabet bulmamıza rağmen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadık ve sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldık.

SAHADA GÖZYAŞI SELİ

Dünya Kupası nda kahreden veda! 60 şut, 0 gol ve gözyaşı... 2

Paraguay maçının son düdüğüyle birlikte Dünya Kupası hayallerine veda eden A Milli Takım oyuncuları, sahanın ortasında adeta yıkıldı. İnanılmaz bir istatistik yakalamalarına rağmen gol bulamamanın ve turnuvaya puansız veda etmenin verdiği büyük üzüntüyle birçok futbolcumuz gözyaşlarını tutamadı. Teknik heyet ve oyuncuların yaşadığı bu çaresizlik anları, ekran başındaki milyonlarca taraftarın da yüreğini burktu.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye dünya kupası milli takım
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