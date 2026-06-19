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Dünya Kupası'nda korkutan anlar! Kone'nin etrafında çember oluşturdular

2026 Dünya Kupası B Grubu maçında Kanada ile Katar karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 52'nci dakikasında herkesi korkutan bir an yaşandı. Kanada'da Ismael Kone, Assim Madibo'nun müdahalesi sonrası yerde kaldı. Sağlık görevlileri hemen sahaya girerken, futbolcular Kone'nin etrafında çember oluşturdu. Kırmızı kart gören Madibo ise oyundan ihraç edildi. İşte tüm detaylar...

Dünya Kupası'nda korkutan anlar! Kone'nin etrafında çember oluşturdular
Melih Kadir Yılmaz

2026 Dünya Kupası B Grubu maçında ev sahiplerinden Kanada ile Katar karşı karşıya geldi. Kanada, Katar karşısında ciddi bir üstünlük kurarken, maçında 52'nci dakikasında korkutan bir an yaşandı.

Dünya Kupası nda korkutan anlar! Kone nin etrafında çember oluşturdular 1

ETRAFINDA ÇEMBER OLUŞTURDULAR

Kanada'nın orta saha oyuncusu Ismael Kone, Assim Madibo'nun müdahalesinin ardından yerde kaldı. Kone ciddi faulün ardından yerden kalkamadı ve sağlık görevlileri sahaya girdi. Kone'ye ilk müdahale sahada yapılırken, o sırada futbolcular Kone'nin etrafında çember oluşturdu.

Dünya Kupası nda korkutan anlar! Kone nin etrafında çember oluşturdular 2

TARAFTARA EL SALLADI

Kone daha sonra sedye ile sahadan ayrıldı. Bilinci açık olan Kone, taraftarlara el salladı. Madibo ise gördüğü kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi. Öte yandan Kone'nin ayağının kırıldığı iddia edildi. Kone'nin sakatlığı ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Dünya Kupası nda korkutan anlar! Kone nin etrafında çember oluşturdular 3

ERİKSEN'İ HATIRLATTI

Sahadaki futbolcuların Kone'nin etrafında çember oluşturması ise 2021'de Christian Eriksen başına gelen talihsiz olayı hatırlattı. 12 Haziran 2021'de EURO 2020 sırasında Danimarka-Finlandiya maçında aniden yere yığılan Eriksen'in kalbi durmuş ve sahada yapılan acil müdahale ile hayata döndürülmüştü. Eriksen'in yerde kaldığı anlarda ise sahadaki futbolcular Eriksen'in etrafında çember oluşturmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kanada Katar
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