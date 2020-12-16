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  4. Dünya Kupası'nda milli güreşçi Haydar Yavuz finale çıktı

Dünya Kupası'nda milli güreşçi Haydar Yavuz finale çıktı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 16.12.2020 20:25 | Son Güncelleme

Güreşte Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda serbest stilde Haydar Yavuz, finale yükseldi.

Dünya Kupası'nda milli güreşçi Haydar Yavuz finale çıktı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen turnuvada, serbest stil 57, 70, 74, 92 ve 125 kilo müsabakaları yapıldı.

Mindere 70 kiloda çıkan milli güreşçi Haydar Yavuz, sırasıyla Romanya'dan George Bucur, Azerbaycan'dan Gitinomagomed Gadzhiyev ve Kırgızistan'dan Islambek Orozbekov'u eleyerek finale kaldı. Milli güreşçi yarın Polonyalı rakibi Magomedmurad Gadzhiev'le altın madalya mücadelesi verecek.

Turnuvada mücadele eden ve bugün mindere çıkan milli güreşçilerden 57 kiloda Şaban Kızıltaş İran'dan Rahman Mousa Amauzadkhalili'ye, 74 kiloda Fazlı Eryılmaz İtalya'dan Frank Chamizo Marquez'e, 92 kiloda Erhan Yaylacı Moldova'da Georgii Rubaev'e, 125 kiloda ise Oktay Göngör Azerbaycan'dan Jamaladdin Magomedov'a yenildi.

Dünya Kupası'nda 74 kiloda Fazlı Eryılmaz ve 92 kiloda Erhan Yaylacı'nın rakipleri finale çıktığı için bu sporcular, yarın bronz madalya maçı oynayabilmek için repesaj karşılaşmaları yapacak.

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