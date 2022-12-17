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Dünya Kupası'nda skandal iddia! Benzema'yı bilerek oynatmamışlar...

17.12.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid'de gösterdiği inanılmaz performans ile Ballon d'Or ödülünün sahibi olan Benzema'nın Fransa Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle Dünya Kupası'nda yer almaması herkesi üzmüştü. Fakat ortaya atılan iddia ortalığı karıştıracak cinsten...

Dünya Kupası'nda skandal iddia! Benzema'yı bilerek oynatmamışlar...
Karim Benzema

Karim Benzema

FRA Fransa
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
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Real Madrid ile rüya gibi bir sezon geçiren Benzema, Ballon d'Or ödülünün sahibi olarak tarihe geçmişti. Fransız oyuncunun milli takımda yer almaması ise sevenlerini bir hayli üzmüştü.

SKANDAL İDDİA!

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Benzema'nın Ballon d'or seremonisinde yaptığı konuşma nedeniyle Fransa takımına alınmadığı iddia edildi. Kendisinin kötü gününde hep yanında olan isimleri sayarken; Florentino Perez, Jean-Michel Aulas gibi isimleri söylemesi tepkiyle karşılandı. Bu isimlerin yanında Didier Deschamps'ı anmaması Fransızları kızdırdı. Bu sebeple Benzema'nın Fransa Milli Takımı'nda yer almadığı iddia ediliyor...

FRANSA FİNALE ÇIKTIĞI AN PAYLAŞIM YAPTI: BENİ İLGİLENDİRMİYOR

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Bu olayın ardına Benzema'nın yaptığı paylaşım ise iyiden iyiye iddiaları güçlendirdi. Kendi fotoğrafını paylaşıp '' Beni ilgilendirmiyor'' yazan Benzema dikkatleri üzerine çekmiş durumda.


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Fransa benzema florentino real madrid sezon ballon

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