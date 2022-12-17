Dünya Kupası'nda skandal iddia! Benzema'yı bilerek oynatmamışlar...

Real Madrid ile rüya gibi bir sezon geçiren Benzema, Ballon d'Or ödülünün sahibi olarak tarihe geçmişti. Fransız oyuncunun milli takımda yer almaması ise sevenlerini bir hayli üzmüştü.

SKANDAL İDDİA!

Benzema'nın Ballon d'or seremonisinde yaptığı konuşma nedeniyle Fransa takımına alınmadığı iddia edildi. Kendisinin kötü gününde hep yanında olan isimleri sayarken; Florentino Perez, Jean-Michel Aulas gibi isimleri söylemesi tepkiyle karşılandı. Bu isimlerin yanında Didier Deschamps'ı anmaması Fransızları kızdırdı. Bu sebeple Benzema'nın Fransa Milli Takımı'nda yer almadığı iddia ediliyor...

FRANSA FİNALE ÇIKTIĞI AN PAYLAŞIM YAPTI: BENİ İLGİLENDİRMİYOR

Bu olayın ardına Benzema'nın yaptığı paylaşım ise iyiden iyiye iddiaları güçlendirdi. Kendi fotoğrafını paylaşıp '' Beni ilgilendirmiyor'' yazan Benzema dikkatleri üzerine çekmiş durumda.



