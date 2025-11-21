SPOR

Dünya Kupası'ndaki rakibimiz Romanya, maç satmakla suçlanıyor!

Dünya Kupası Play-Off yarı finalinde A Milli Takımımızın rakibi olan Romanya, San Marino karşısında aldığı 7-1’lik galibiyetin ardından skandalla sarsıldı. Rumen basını, deneyimli teknik direktör Lucescu'yu maç satmakla ve Securitate ile işbirliği yapmakla suçladı.

Emre Şen

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu son maçında San Marino’yu 7-1 yenen Romanya, 13 puanla üçüncü sırayı aldı ve A Milli Takımımızın play-off yarı finalindeki rakibi oldu. Ancak Rumen basınında teknik direktör Mircea Lucescu ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

LUCESCU'YU MAÇ SATMAKLA SUÇLADILAR

Rumen basını, tecrübeli teknik direktör Mircea Lucescu’yu maç satmakla ve Securitate (Romanya’nın komünist rejim dönemindeki eski gizli polis teşkilatı) ile işbirliği yapmakla suçladı.

LUCESCU’DAN YANIT: “KİMSE BENİ KOVAMAZ”

San Marino maçının ardından iddialar hakkında konuşan Mircea Lucescu, sert ifadelerle karşılık verdi.

“Millî takıma her zaman çok önem verdim. Benim görevim, ihtiyaç duyulduğunda orada olmak. Bir sınır var; aşılamayacak bir çizgi. Benim yaptığımı 2 bin yılda yapamazlar. ‘Maçları Securitate’ye sattın’ diyorlar. Benim tek yaptığım, Rumen futbolunun gelişimine odaklanmak. Kimse beni kovamaz. Eğer yapamazsam, kendimi kovarım.”

Rumen basınındaki ağır suçlamalar ülkede gündemi bir anda değiştirirken, federasyonun ve Lucescu’nun nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu. A Millî Takımımız ise Mart 2026’da Romanya ile oynanacak play-off yarı finaline hazırlıklarını sürdürüyor.

