Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vuran 500 bin TL'lik Messi sorusu!

Atv’de yayınlanan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu kez 500 bin TL’lik sorusuyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Yarışmada sorulan soru şu şekildeydi:

"Yaklaşık 75 milyon beğeniyle, Instagram'a yüklenmiş fotoğraflar arasında en çok beğeni alan hangisinin fotoğrafıdır?"

Şıklarda Lionel Messi, Kylie Jenner, Cristiano Ronaldo ve Yumurta yer aldı. Uzun süre tereddüt yaşayan yarışmacı, geçmişte sosyal medyada büyük ses getiren “yumurta” fotoğrafını işaretlemeyi tercih etti. Ancak bu tercih doğru cevap olmadı.

DOĞRU YANIT: MESSI

Doğru yanıt Lionel Messi’ydi. Arjantinli futbolcunun, 2022 Dünya Kupası’nı kazandıktan sonra paylaştığı kutlama fotoğrafı, Instagram’da yaklaşık 75 milyon beğeniye ulaşarak platform tarihinin en çok beğenilen gönderisi oldu.

450 BİN TL KAYBETTİ

Yanlış cevap veren yarışmacı, 500 bin TL’lik büyük ödül şansını kaçırırken yarışmaya 50 bin TL ödülle veda etti. Soru ve doğru cevap, yayın sonrası kısa sürede gündem olurken, sosyal medyada da yoğun şekilde tartışıldı.