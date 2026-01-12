SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vuran 500 bin TL'lik Messi sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan 500 bin TL’lik Instagram sorusu geceye damga vurdu. En çok beğeni alan fotoğraf sorusunda yarışmacı “yumurta”yı seçti, doğru cevap Lionel Messi çıktı. Arjantinli yıldızın 2022 Dünya Kupası sonrası paylaştığı kare yaklaşık 75 milyon beğeniyle rekor kırarken yarışmacı 50 bin TL ile elendi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vuran 500 bin TL'lik Messi sorusu!
Berker İşleyen

Atv’de yayınlanan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu kez 500 bin TL’lik sorusuyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Yarışmada sorulan soru şu şekildeydi:

"Yaklaşık 75 milyon beğeniyle, Instagram'a yüklenmiş fotoğraflar arasında en çok beğeni alan hangisinin fotoğrafıdır?"

Şıklarda Lionel Messi, Kylie Jenner, Cristiano Ronaldo ve Yumurta yer aldı. Uzun süre tereddüt yaşayan yarışmacı, geçmişte sosyal medyada büyük ses getiren “yumurta” fotoğrafını işaretlemeyi tercih etti. Ancak bu tercih doğru cevap olmadı.

DOĞRU YANIT: MESSI

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vuran 500 bin TL lik Messi sorusu! 1

Doğru yanıt Lionel Messi’ydi. Arjantinli futbolcunun, 2022 Dünya Kupası’nı kazandıktan sonra paylaştığı kutlama fotoğrafı, Instagram’da yaklaşık 75 milyon beğeniye ulaşarak platform tarihinin en çok beğenilen gönderisi oldu.

450 BİN TL KAYBETTİ

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vuran 500 bin TL lik Messi sorusu! 2

Yanlış cevap veren yarışmacı, 500 bin TL’lik büyük ödül şansını kaçırırken yarışmaya 50 bin TL ödülle veda etti. Soru ve doğru cevap, yayın sonrası kısa sürede gündem olurken, sosyal medyada da yoğun şekilde tartışıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmza için İstanbul'a gelmişti! G.Saray'da transfer krizi: Taraftar çıldırdıİmza için İstanbul'a gelmişti! G.Saray'da transfer krizi: Taraftar çıldırdı
R. Madrid'in yenilgisi sonrası Arda Güler ve Mbappe çıldırdı! Öyle bir şey yaptılar ki...R. Madrid'in yenilgisi sonrası Arda Güler ve Mbappe çıldırdı! Öyle bir şey yaptılar ki...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
rekor yarışma son dakika messi milyoner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.