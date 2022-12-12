Dünya Kupası'ndan Kadıköy'e gelecek! Fas'ın yıldızı Jawad El Yamiq, adım adım Fenerbahçe'ye...

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarına tam gaz devam eden lider Fenerbahçe'de transfer operasyonu da sürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda stoper takviyesi yapmak isteyen yönetimin gündemine sürpriz bir isim geldi.

FENERBAHÇE RADARINA ALDI

Sabah'ın haberine göre; Dünya Kupası'nı yakından takip eden Fenerbahçeli scoutlar, harikalar yaratan Fas Milli Takımı'nın stoper oyuncusu Jawad El Yamiq'i radarına aldı.

SADECE 1 GOL YEDİLER

Romain Saiss ile birlikte gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken El Yamiq, takımının turnuva boyunca sadece 1 gol yemesi sebebiyle sarı - lacivertlilerin gözdesi haline geldi.

PORTEKİZ'E KARŞI BÜYÜLEDİ

Özellikle çeyrek finalde oynanan Portekiz maçında dünyaca ünlü yıldızlara geçit vermeyen 30 yaşındaki savunmacının performansı, gözlemcileri oldukça etkiledi.

SÖZLEŞMESİ 2024 YILINA KADAR

İspanya La Liga ekibi Real Valladolid ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yamiq'in piyasa değeri ise 1.2 milyon euro olarak gösteriliyor.

