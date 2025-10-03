Dünya Kupası nedir, nasıl düzenlenir?

Spor bağlayıcı ve bütünleştiricidir. Sporun en kapsamlı organizasyonu olan Olimpiyatların sembolündeki 5 halka 5 kıtayı temsil eder. Bu bir anlatımdan ziyade misyon olarak betimlenir. Spor çeşitlilik, evrensellik ve küresel değerlerini taşır. Spordaki çeşitlilik branşların çeşitliliği olabileceği gibi katılımın ve aidiyet hissinin de özelliğidir

Futbol da bu konuda dünyadaki en yaygın ve popüler spor branşlarından birisidir. Genel katılımın, bölge çeşitliliğinin ve insanlarda yarattığı aidiyet hissinin taşıyıcı kolonu uluslararası futbol turnuvaları olmaktadır. FIFA tarafından organize edilen Dünya Kupası da bu tanımın altını doldurmaktadır.

Dünya Kupası nedir?

Dünya Kupası 1930 yılından itibaren her dört yılda bir kez düzenlenen, dünyadaki en kapsamlı ve prestijli futbol organizasyonudur. Başlangıcından itibaren sadece 2. Dünya Savaşı Dönemi'nde sekteye uğramış ve "1938-1950" yılları arasında düzenlenememiştir. Dünya kupasına tüm kıtalardan ülkeler katılabilir. FIFA bu konuda Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Asya, Avrupa ve Okyanusya kıtalarına kesin kontenjan sağlar.

Kontenjanlar FIFA puanına göre değişiklik gösterse de tüm kıtalardan temsilci katılması kesindir. Bu özelliği ile Dünya Kupası, Olimpiyatlardan sonra en fazla katılımcı bölge ve ülke çeşitliliği sağlayan spor organizasyonlarından birisidir. Dünya Kupası eleme aşamalarıyla "180'nin üzerinde ülke aktif olarak organizasyonun bir parçasıdır.

Dünya Kupası nerede düzenlenir?

Dünya Kupası'nın düzenlenmesinde katılımcı ülkeler "ev sahibi" olmak için tekliflerini FIFA'ya sunmaktadır. FIFA tarafından turnuvanın düzenleneceği ülke seçilir. Birden fazla ülke ev sahipliği için ortak statüsünde başvurabilir. Dünya Kupası prestijinin yanı sıra ev sahipliği yapacak ülkeler açısından önemli bir maddi gelir sağlar. Her turnuvada milyonlarca turist ev sahibi ülkeye seyahat etmektedir.

Dünya Kupası nasıl düzenlenir?

FIFA tarafından alınan kararla Dünya Kupası'na katılımcı takım sayısı 2026 Dünya Kupası itibarıyla 32'den 48'e yükseltilmiştir. Katılımcı takımlar, kıta federasyonlarının düzenlediği "ön eleme aşamalarıyla" belirlenir. Her kıtanın kontenjanı ayrıdır. Kıtalardan gönderilecek ülke sayısı FIFA ülke puanının kıta toplamına göre belirlenmektedir.

Dünya Kupası'nda ön eleme aşamasını başarıyla geçen "48 takım", "3'er takımlı "16 gruba" ayrılmaktadır. Her gruptaki takımlar tek maç ve 90 dakika üzerinden karşılaşır. En yüksek puana sahip 2 takım bir sonraki "son 32 " turuna yükselir. Takımlar, "son 32" turundan itibaren tek maç ve "90 dakika +uzatmalar ve seri penaltı atışları" formatında "son 16", "çeyrek final", "yarı final" ve "final" yolunu izlerler. Final sonucu şampiyon belli olurken, yarı finali kaybeden "2 takım" aralarında "3.lük" mücadelesine çıkmaktadır.

Dünya Kupasında "Yıldız" ne anlama gelir?

Dünya Kupası'nda şampiyon olan ülkeler FIFA tarafından sunulan ayrıcalıkla ülke armalarının üzerine "yıldız" ekleyebilir. Her yıldız "1 Dünya Kupası şampiyonluğu"nu temsil eder. Yıldızlar forma ve bayraklarda kullanılabilir.