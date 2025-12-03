Ne Lewa Ne Sörloth! En-Nesyri gidiyor! ''Kahraman golcü'' geliyor

Fenerbahçe'nin Faslı forveti En-Nesyri, son oynanan Galatasaray derbisi ile kredisini tüketti. Derbi karşılaşmasında sahadan ıslıklanarak çıkan En-Nesyri için yönetim ayrılık adımları atarken, Ocak transfer dönemi için de sıcka gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

NE LEWA NE SORLOTH!

Sarı-lacivertli ekipte Başkan Sadettin Saran’ın en büyük hayali, ocakta Robert Lewandowski’ye imza attırmakt fakat yıldız ismin Barcelona'dan ayrılmak istememesi bu transfer engelledi. Ayrıca Atletico Madrid ile oldukça formda bir sezon geçiren ülkemizinde yakından tanıdığı Alexander Sörloth ise teknik direktör Diego Simeone'den izin alamadı. Fenerbahçe'de 2 isimden aldığı olumsuz dönüşün ardından gözünü Hollanda'ya çevirdi.

LİSTE BAŞI: TROY PARROTT

Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco ile transfer çalışmalarını yürüten ekip arasında yapılan görüşmelerde ortaya Troy Parrott ismi geldi. Domenico Tedesco'nun genç golcüyü takımda kesinlikle görmek istediği ve ön taraftar bambaşka bir profil olacağını düşünüyor. İrlandalı golcü için kesenin ağznı açmaya hazırlanan yönetim, 23 yaşındaki forveti bititmek istiyor. Öte yandan golcü oyuncu Hollanda ekibi Alkmaar ile harika bir sezon geçiriyor.

SEZONA NEFİS GİRDİ! ELEMELERDE COŞTU! 'KAHRAMAN'

Troy Parrott, Hollanda liginde 9 maçta 7 gol, 1 asist; Avrupa’da ise 8 maçta 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda kritik mücadelede İrlanda, Macaristan deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılırken, karşılaşmada İrlanda adına 3 gol atan ve 90+6'da attığı son golle takımına hem galibiyet hem de play-off biletini getiren yıldız isim ülkesinde kahraman olarak görülüyor.