Dünya Kupası'nı garantileyen ülkeler belli oluyor

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde son haftaya girilirken Katar bileti almayı garantileyen ekipler belli oluyor.
Ev sahibi Katar'ın doğrudan katılım hakkı elde ettiği elemelerde liderliklerini garantileyerek Dünya Kupası'na direkt gidecek ekipler grup maçları tamamlandıkça belli olmaya devam ediyor.
Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Katar biletini erken alan Brezilya'nın dışında Avrupa elemelerinde Dünya Kupası'nı garantileyen ekipler Almanya, Danimarka, Belçika, Fransa, Hırvatistan, Sırbistan, İspanya, İsviçre ve İngiltere oldu.
Play-off bileti alan ekipler ise Portekiz, İsveç, İtalya, İskoçya, Rusya, Polonya ve Kuzey Makedonya olarak sıralandı.
Avrupa Elemeleri'nde son maçlar oynandıktan sonra ise Dünya Kupası'na direkt gidiş bileti alan ekipler ve play-off oynayacak ülkelerin tamamı netlik kazanmış olacak.
Tüm dünyanın ilgiyle takip edeceği 2022 Dünya Kupası 21 Kasım - 18 Aralık tarihlerinde oynanacak.
2022 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen takımlar:
Katar
Brezilya
Almanya
Danimarka
Belçika
Fransa
Hırvatistan
Sırbistan
İspanya
İsviçre
İngiltere
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off'a kalmayı garantileyen takımlar;
İtalya
İskoçya
İsveç
Kuzey Makedonya
Polonya
Portekiz
Rusya
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