Dünya Kupası'nı kazanan Fransa 170 milyon TL gelir elde etti

1998’den sonra bir kez daha 1 numara olan Fransa, FIFA’dan ödül olarak 170 milyon TL aldı.

Horozlar’ın alacağı primin ise kişi başı 1.7 milyon TL.

Finalist Hırvatistan 125 milyon, üçüncü Belçika 107 milyon ve dördüncü İngiltere de 98 milyon TL’yi kasasına koyacak.

(Fanatik)

