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Dünya Kupası'nı kazanan Fransa 170 milyon TL gelir elde etti

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 16.07.2018 09:30 | Son Güncelleme

Tarihinde 2. kez Dünya Kupası'nı kazanan Fransa, üst düzey bir gelirin de sahibi oldu. Fransa, Dünya Kupası şampiyonluğu nedeniyle 170 milyon TL'yi kasasına koydu.

Dünya Kupası'nı kazanan Fransa 170 milyon TL gelir elde etti

1998’den sonra bir kez daha 1 numara olan Fransa, FIFA’dan ödül olarak 170 milyon TL aldı.

Horozlar’ın alacağı primin ise kişi başı 1.7 milyon TL.

Finalist Hırvatistan 125 milyon, üçüncü Belçika 107 milyon ve dördüncü İngiltere de 98 milyon TL’yi kasasına koyacak.

(Fanatik)

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fransa da TL mi var euro bazinda desenize
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