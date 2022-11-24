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Dünya Kupası'nın Brezilyalı yıldızı Neymar'ın aşk sicili oldukça kabarık! Eski sevgilileri arasında yok yok

24.11.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya Milli Futbol takımının yıldızı Neymar sahada gösterdiği performanstan çok yaşadığı aşklarla gündemden düşmüyor. İlk sevgilisi Carolina Dantas'tan bir çocuğu bulunan 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu bu ilişkiden sonra adı tam 11 isimle daha anıldı. Neynmar'ın sevgili defteri çok kabarık. Eski sevgilileri arasında yok yok.

Dünya Kupası'nın Brezilyalı yıldızı Neymar'ın aşk sicili oldukça kabarık! Eski sevgilileri arasında yok yok

Dünya Kupası'nın iddialı takımı Brezilya'nın yıldızı Neymar da Silva Santos Júnior futbol kariyeri kadar aşk hayatıyla da kendineden söz ettirmeyi başarıyor.

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Neymar'ın ilk aşkı da oğlunun annesi Carolina Dantas. İkilinin ilişkisi kısa sürse de Neymar her fırsatta oğlu için Dantas ile iletişime geçiyor.

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Neymar'ın adı bu ilişkiden sonra birçok isimle anıldı. Neymaer, bir dönem Brezilyalı manken Barbara Evans ile birliktelik yaşadı.

Neymar, Evans'a adını kullanarak bu ilişki sayesinde para kazandığı için dava açtı. Çiftin ilişkisi yalnızca 3 ay sürdü.

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Neymar'ın eski sevgililerinden birinin de Patricia Jordane olduğıunu biliyor muydunuz? Patricia Jordane verdiği cesur pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Neymar 2012 yılımda Brezilyalı film aktristi Bruna Marquezine ile yaşadığı aşkla da gündem oldu. Çiftin aşkı kısa sürdü.

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NEYMAR'IN ESKİ SEVGİLİSİ BAŞKASINA YAR OLDU

2013 yılında Laryssa Oliveira ile birlikte olan Neymar, daha sonra gönlünü Brezilyalı model Thalia Ayala'ya kaptırmıştı. Ünlü model 2019 yılında Renato Goes ile evlendi.

MAGAZİN GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞEN AŞK

Gabriella Lenzi ile Neymar'ın aşkı 2014 yılına damga vurmuştu. Çiftin ilişkisi kısa sürerken ayrılık haberleri de o dönem çokça konuşuldu.

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Neymar'ın adıdaha sonra Soraja Vucelic, Jhennt Andrade, Caolina Caputa, Natalia Barulich ve Bruna Bincardi ile anılmıştır.

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Ünlü futbolcunun sevgililerini mankenlerden seçmesi nedeniyle ti'ye alınıyor.

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