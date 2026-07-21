Dünya kupası sonrası kayıplara karışmıştı! Vinicius Junior'ın son hali gündem oldu

Brezilya basınında yer alan iddialara göre Vinicius Junior, yüz hatlarını daha belirgin hale getirmek amacıyla estetik bir işlem yaptırdı.

Özellikle çene ve çene altı bölgesinde uygulanan müdahaleler sayesinde futbolcunun yüz ovalinin daha keskin bir görünüme kavuştuğu öne sürüldü.

Dünya Kupası sonrasında yaşadığı yoğun stresin ardından bu değişime yöneldiği belirtilen yıldız ismin yeni görüntüsü, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

İddiaların ardından operasyonu gerçekleştiren Doktor Alessandro Alarcao da sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Vinicius Junior'a "yüz doğallaştırma" olarak tanımladığı özel bir işlem uyguladıklarını doğrulayan Alarcao, dünyaca ünlü futbolcuyu kliniğinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Doktor Alarcao paylaşımında, Vinicius Junior'ın şöhretine rağmen son derece mütevazı, nazik ve pozitif bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek, kendisine duyduğu güven için teşekkür etti. Başarılı futbolcuya kariyerinde başarı dileklerini ileten Alarcao, Brezilya futbolunun önemli yıldızlarından biri olan Vinicius'u desteklemeye devam edeceklerini de ifade etti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

Vinicius Junior'ın yeni görünümü sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kesim futbolcunun daha keskin yüz hatlarına kavuştuğunu savunarak değişimi beğenirken, diğer kullanıcılar ise doğal görünümünü daha çok tercih ettiklerini dile getirdi. Yapılan estetik işlemin ardından yıldız oyuncunun yeni imajı, spor ve magazin dünyasının en çok konuştuğu konular arasında yer aldı.