Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Dünya kupası sonrası kayıplara karışmıştı! Vinicius Junior'ın son hali gündem oldu

2026 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın yaşadığı hayal kırıklığının ardından gözlerden uzak bir dönem geçiren Vinicius Junior, uzun süren sessizliğini bozdu. 26 yaşındaki yıldız futbolcu, sevgilisi Virgínia Fonseca'ya ait yeni spor salonunun açılışında ilk kez objektiflere yansıdı. Ancak gecede konuşulan asıl konu, başarılı futbolcunun yüzündeki dikkat çekici değişim oldu.

Dünya kupası sonrası kayıplara karışmıştı! Vinicius Junior'ın son hali gündem oldu
Mynet

Brezilya basınında yer alan iddialara göre Vinicius Junior, yüz hatlarını daha belirgin hale getirmek amacıyla estetik bir işlem yaptırdı.

Özellikle çene ve çene altı bölgesinde uygulanan müdahaleler sayesinde futbolcunun yüz ovalinin daha keskin bir görünüme kavuştuğu öne sürüldü.

Dünya Kupası sonrasında yaşadığı yoğun stresin ardından bu değişime yöneldiği belirtilen yıldız ismin yeni görüntüsü, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Dünya kupası sonrası kayıplara karışmıştı! Vinicius Junior ın son hali gündem oldu 1

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

İddiaların ardından operasyonu gerçekleştiren Doktor Alessandro Alarcao da sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Vinicius Junior'a "yüz doğallaştırma" olarak tanımladığı özel bir işlem uyguladıklarını doğrulayan Alarcao, dünyaca ünlü futbolcuyu kliniğinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Doktor Alarcao paylaşımında, Vinicius Junior'ın şöhretine rağmen son derece mütevazı, nazik ve pozitif bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek, kendisine duyduğu güven için teşekkür etti. Başarılı futbolcuya kariyerinde başarı dileklerini ileten Alarcao, Brezilya futbolunun önemli yıldızlarından biri olan Vinicius'u desteklemeye devam edeceklerini de ifade etti.

Dünya kupası sonrası kayıplara karışmıştı! Vinicius Junior ın son hali gündem oldu 2

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

Vinicius Junior'ın yeni görünümü sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kesim futbolcunun daha keskin yüz hatlarına kavuştuğunu savunarak değişimi beğenirken, diğer kullanıcılar ise doğal görünümünü daha çok tercih ettiklerini dile getirdi. Yapılan estetik işlemin ardından yıldız oyuncunun yeni imajı, spor ve magazin dünyasının en çok konuştuğu konular arasında yer aldı.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Denizin ortasına yapılan havalimanı batıyor! Servet harcanmıştı Denizin ortasına yapılan havalimanı batıyor! Servet harcanmıştı
Yaylanın ortasında gürül gürül akıyor! Yaz kış dinlemiyorYaylanın ortasında gürül gürül akıyor! Yaz kış dinlemiyor

Anahtar Kelimeler:
Brezilya Vinicius Junior dünya kupası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Bodrum'da jet ski faciası! Baba ve kızı hayatını kaybetti

Bodrum'da jet ski faciası! Baba ve kızı hayatını kaybetti

Haluk Levent hakkında çarpıcı iddia! 1999 Depremi sonrası 5 milyon dolar borç vermiş: 'Issız yere götürüp başına silah dayamışlar'

Haluk Levent hakkında çarpıcı iddia! 1999 Depremi sonrası 5 milyon dolar borç vermiş: 'Issız yere götürüp başına silah dayamışlar'

Beşiktaş'tan Mohamed Salah transferinde son perde! Serdal Adalı resti çekti, final teklifi yapıldı

Beşiktaş'tan Mohamed Salah transferinde son perde! Serdal Adalı resti çekti, final teklifi yapıldı

İsmail Yüksek'in eşinin babası tanıdık çıktı! Nikah sonrası kriz çıkardı

İsmail Yüksek'in eşinin babası tanıdık çıktı! Nikah sonrası kriz çıkardı

İşçilere rekor zam! En düşük maaş 153 bin TL'ye çıktı

İşçilere rekor zam! En düşük maaş 153 bin TL'ye çıktı

Altın fiyatlarında son durum! Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında son durum! Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu?

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.