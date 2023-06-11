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Dünya Kupası'yla pozu gündem olmuştu! Nusret Şampiyonlar Ligi finalinde de gündeme oturdu

11.06.2023 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nusret’in Dünya Kupası final maçından sonra sahaya girip kupayla ve Arjantinli futbolcularla fotoğraf çektirmesi ile gündeme gelen ünlü kasap Şampiyonlar Ligi finali öncesinde de gündeme geldi. Nusret'i ziyaret eden ünlü isimler sosyal medyayı salladı.

Dünya Kupası'yla pozu gündem olmuştu! Nusret Şampiyonlar Ligi finalinde de gündeme oturdu

Kendine has 'tuz serpme' (saltbae) hareketiyle sosyal medyada fenomen olan işletmeci Nusret Gökçe, 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı devirerek şampiyonluğa ulaşan Arjantin için sahaya inerek Dünya Kupası ile birlikte poz vermişti.

O halleri yüzünden tepki çeken Nusret Şampiyonlar Liği finali öncesinde de gündeme geldi.

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Manchester City-İnter arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesinde eski yıldız futbolcular Nişantaşı'nda görüntülendi.

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İngiliz futbol kulübü Manchester City'nin başkanı Haldun el-Mübarek ve eski futbolcular Pierre van Hooijdonk, Sergio Aguero, Carlos Tevez ve Luis Figo, Nişantaşı'ndaki Nusret'e gitti.

Sosyal medyayı sallayan poz! "Oha el ele mi?" Sosyal medyayı sallayan poz! "Oha el ele mi?"

Nusret bu ziyaretten sosyal medyanın yine gündemine oturdu. Nusret Gökçe'yi ziyaret edenleri gören sosyal medya kullanıcıları "Yine Nusret kazandı", "Adam her masada var", "Büyük azim büyük kazanç" yorumları yaptı.

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Nusret Gökçe sosyal medya ele

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