Dünya Kupası yolunda bir tarih yazılıyor! 155 bin nüfuslu bir ada Fenerbahçe'nin eski hocası Dick Advocaat ile zafere koşuyor...

Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe’nin eski çalıştırıcısı Dick Advocaat’ın yaptığı Curuçao Dünya Kupası hedefine tam gaz gidiyor. Dünyada ismini bile çok az insanın bildiği 155 bin nüfuslu ülke sahasında Jamaika’yı yenerek bir tarih yazıyor.

Burak Kavuncu

CONCACAF Elemeleri B Grubunda Jamaika, Trinidad Tobago ve Bermuda ile aynı grupta yer alan Curuçao tarih yazıyor. Grubundaki ilk 3 maçında Trinidad ve Tobago ile 0-0 berabere kalan Curuçao, evinde karşılaştığı Bermuda’yı 3-2 ,Jamaika’yı ise 2-0 mağlup etmeyi başardı.

BİR ADA ÜLKESİ!

Dünya Kupası yolunda bir tarih yazılıyor! 155 bin nüfuslu bir ada Fenerbahçe nin eski hocası Dick Advocaat ile zafere koşuyor... 1

Teknik direktörlüğünü 78 yaşındaki Dick Advocaat’ın yaptığı ada ülkesi Curuçao 155 bin kişilik nüfusyla dikkat çekerken, turnuvada gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin taktirini kazanmayı başardı.

SON 3 MAÇ! DÜNYA KUPASINA GİDEBİLİRLER…

Dünya Kupası yolunda bir tarih yazılıyor! 155 bin nüfuslu bir ada Fenerbahçe nin eski hocası Dick Advocaat ile zafere koşuyor... 2

Dünya Kupası elemelerinde gruptaki son 3 maçı öncesinde lider konumda olan Curuçao, Trinad ve Tobago, Bermuda ve Jamaika ile karşı karşıya gelecek ve birinciliğini koruması halinde Dünya Kupası biletini alacak.

Anahtar Kelimeler:
Dünya Kupası elemeleri Dick Advocaat
