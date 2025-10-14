Dünya Kupası yolunda bir tarih yazılıyor! 155 bin nüfuslu bir ada Fenerbahçe'nin eski hocası Dick Advocaat ile zafere koşuyor...

CONCACAF Elemeleri B Grubunda Jamaika, Trinidad Tobago ve Bermuda ile aynı grupta yer alan Curuçao tarih yazıyor. Grubundaki ilk 3 maçında Trinidad ve Tobago ile 0-0 berabere kalan Curuçao, evinde karşılaştığı Bermuda’yı 3-2 ,Jamaika’yı ise 2-0 mağlup etmeyi başardı.

BİR ADA ÜLKESİ!

Teknik direktörlüğünü 78 yaşındaki Dick Advocaat’ın yaptığı ada ülkesi Curuçao 155 bin kişilik nüfusyla dikkat çekerken, turnuvada gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin taktirini kazanmayı başardı.

SON 3 MAÇ! DÜNYA KUPASINA GİDEBİLİRLER…

Dünya Kupası elemelerinde gruptaki son 3 maçı öncesinde lider konumda olan Curuçao, Trinad ve Tobago, Bermuda ve Jamaika ile karşı karşıya gelecek ve birinciliğini koruması halinde Dünya Kupası biletini alacak.