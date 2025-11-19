SPOR

Dünya Kupası yolunda İspanya'ya konuk olan Türkiye'ye İspanya maçında hırsızlık iddiası! Soyunma odasından neler çaldılar neler...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin son maçında İspanya'ya konuk olan Türkiye maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken, maçın ardından büyük bir şokla karşılaştı. Milli takımımızın soyunma odasında hırsızlık yapıldığı ve yüksek değerli saat ve yüzük çalındığı iddia edildi...

Burak Kavuncu

Dünya Kupası elemelerinin son maçında İspanya deplasmanına çıkan A Milli Takım 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçse de maçtan 2-2'lik skorla beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından soyunma odasına geçen Milli futbolcular büyük bir şokla karşılaştı. İşte detaylar...

HIRSIZLIK OLDU İDDİASI! NELER ÇALINDI NELER...

İspanyol medyasının önde gelen organlarından olan Marca, Dün gece Sevilla'da Türkiye soyunma odasından 200 B€'luk bir saat ve 60 B€ değerinde iki adet yüzük (toplamda 12 milyon TL) çalındığını açıkladı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR...

Haberin devamında şüphelinin yakalandığı ve çalınan eşyalar bulunduğu belirtildi. Öte yandan soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

