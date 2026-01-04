SPOR

Fatih Tekke Süper Kupa maçı öncesi konuştu! ''Cezalandırıldık gibi gözüküyor''

Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Burak Kavuncu

Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke Süper Kupa'da Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi ortak basın toplantısında konuştu.

''9 OYUNCUMUZ YOK MAALESEF...''

Fatih Tekke Süper Kupa maçı öncesi konuştu! Cezalandırıldık gibi gözüküyor 1

Fatih Tekke, "Gaziantep'i bilen biriyim. Gaziantep'te olması güzel. Zamanlama olarak farklı bir tarihte olabilirdi. Oynayan 4 takım için tarih daha makul olabilirdi. Bizim açımızdan zamanlama çok önemli. 9 tane oyuncumuz yok maalesef. Dün ayağından darbe alan Dani sekerek geldi. Serdar hastalandı. Tim iğneyle antrenmana çıktı. Bir sürü dezavantajla geldik. Neticesinde final öncesi bir maç. Trabzonspor olarak bir oyun anlayışımız, formasyonumuz, planımız olacak. Hiçbir mazerete sığınmadan Trabzonspor taraftarlarına bordo mavinin nasıl mücadele ettiğini göstermek istiyoruz. Skordan bağımsız sadece sakatlık olmaması çok çok önemli." dedi.

''KARŞIMIZDA TÜRKİYE'NİN DEĞİL AVRUPA'NIN EN İYİ...''

Fatih Tekke Süper Kupa maçı öncesi konuştu! Cezalandırıldık gibi gözüküyor 2

Fatih Tekke, "Karşımızda çok iyi bir kadro var. Türkiye'nin değil Avrupa'nın en iyi oyuncularının bir arada olduğu bir kadro var. Anlarda her an her şeyi yapabilecek oyuncuları var. Biz de Trabzonspor olarak çıktığımız her maçı bir plan ve duyguyla oynamaya çalışıyoruz. Son Gençlerbirliği maçı hariç oyunun bazı bölümlerinde veya tamamında yansıttığımız bir duygu var. Genç, bir yola çıkmış, eksikleri olan bir takımız. Biz başı dik bu stadyumdan ayrılmak istiyoruz. Bu önemli. Şu an yarışın içindeyiz. Sakatlık ve olabilecek kötü şeyler, Beşiktaş maçından bu yana söylüyorum kimse dinlemiyor, sıkıntı yaşayacağımızı söylemiştim. Zor maç olacak. Tur atlayan biz olmak istiyoruz ama karşımızda da çok iyi bir grup var." açıklamasında bulundu.

"CEZALANDIRILDIK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Fatih Tekke Süper Kupa maçı öncesi konuştu! Cezalandırıldık gibi gözüküyor 3

Fatih Tekke, "Geçen senenin başarılı takımları... Normalde ödüllendirilmesi gerekirken cezalandırıldık gibi gözüküyor ama takvim bu. Trabzonspor olarak kamp yapmadık ama dinlenmeden sonra olabilecek en uygun fiziksel antrenmanları yaptık. Birkaç gün yoğun geçti. Olabilecek, mevcut oyuncularla 11'i bulmaya çalıştık. Galatasaray'a karşı neler yapabiliriz, farklılıklar olacak. Tekrar tekrar tekrar... Bakalım ne olacak." diye konuştu.

TRANSFER KONUSUNA DEĞİNDİ! ''TUTUMLU OLMAK ZORUNDAYIZ!''

Fatih Tekke Süper Kupa maçı öncesi konuştu! Cezalandırıldık gibi gözüküyor 4

Fatih Tekke: "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bu konuda bizden daha fazla para harcayabiliyor, tutumlu olmak zorundayız biz. Bizim şartlarımız daha kısıtlı. Benim olduğum dönemde oyunun üzerinden... Oyun! Yetecek mi bilmiyorum. Bir şeyler denemek, değer katmak ve bunun üzerinden konuşmak. Amacım bu." diyerek sözlerini noktaladı.

