Dünya'nın en izole toplumlarından biri 'Sentinel Kabilesi'

DIŞARIYA EN KAPALI TOPLULUK

Sentinel kabilesi, modern çağda dışa en kapalı toplumlardan biri. Ada halkı topraklarına, herhangi bir yabancının gelmesine izin vermiyor.

ADA HAKKINDA BİLİNENLER UZAKTAN ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARDAN İBARET

Yabancılarla teması reddeden Sentinel halkı hakkında bilgiler, havadan ve açık denizden çekilen fotoğraf ve videolardan ibaret.

MİSAFİRPERVER DEĞİLLER

Ada halkının, bölgeye yaklaşan yabancılara ilkel silahlarıyla karşı koymaya çalıştığı fotoğraf ve videolara da yansıyor.

EN İZOLE TOPLULUK

Dünyanın en izole topluluğu olarak tanımlanan Sentinel kabilesi, dış dünya ile herhangi bir ekonomik ilişki de kurmuyor. Balıkçılık ve adadaki doğal kaynaklarla beslendiği gözlemlenen ada halkının tarım yaptığına dair herhangi bir emare yok.



