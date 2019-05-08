Dünya'nın en izole toplumlarından biri 'Sentinel Kabilesi'

DIŞARIYA EN KAPALI TOPLULUK
Sentinel kabilesi, modern çağda dışa en kapalı toplumlardan biri. Ada halkı topraklarına, herhangi bir yabancının gelmesine izin vermiyor.
ADA HAKKINDA BİLİNENLER UZAKTAN ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARDAN İBARET
Yabancılarla teması reddeden Sentinel halkı hakkında bilgiler, havadan ve açık denizden çekilen fotoğraf ve videolardan ibaret.
MİSAFİRPERVER DEĞİLLER
Ada halkının, bölgeye yaklaşan yabancılara ilkel silahlarıyla karşı koymaya çalıştığı fotoğraf ve videolara da yansıyor.
EN İZOLE TOPLULUK
Dünyanın en izole topluluğu olarak tanımlanan Sentinel kabilesi, dış dünya ile herhangi bir ekonomik ilişki de kurmuyor. Balıkçılık ve adadaki doğal kaynaklarla beslendiği gözlemlenen ada halkının tarım yaptığına dair herhangi bir emare yok.
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