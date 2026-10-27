Sonbahar'ın en iyi 5 tatil rotasını açıklandı: Türkiye’den o ilçe listede!

The Guardian gazetesinde yayımlanan değerlendirmede, sonbaharda güneşli günlerin tadını çıkarmak isteyenler için Avrupa ve Türkiye'den beş tatil noktası sıralandı. Türkiye'den listeye giren Kalkan, özellikle ekim ayında da devam eden yaz atmosferiyle öne çıktı.
At nalını andıran koyu, gün batımında mavi denizle pembe ve turuncu gökyüzünün buluştuğu manzarasıyla dikkat çeken Kalkan'da restoranlar ve kafeler sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Bölgeden hareket eden tekneler de koyda seferlerine devam ediyor.
Listede Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Portekiz ve diğer Avrupa rotalarından destinasyonlar da yer aldı.
Kalkan, Türkiye
Agua Amarga, İspanya
Cascais, Portekiz
Senigallia, İtalya
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