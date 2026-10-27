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Sonbahar'ın en iyi 5 tatil rotasını açıklandı: Türkiye’den o ilçe listede!

Yaz mevsimi sona erse de deniz, güneş ve sakin plajların tadını çıkarmak isteyenler için Avrupa'da öne çıkan tatil rotaları açıklandı. İngiliz basınında yayımlanan listede Türkiye'den de bir bölge yer aldı. Ekim ayında bile sıcak denizi, gün batımı manzaraları ve hareketli atmosferiyle dikkat çeken Kalkan, yaz kalabalığından uzaklaşmak isteyenlere alternatif sunuyor.

Sonbahar'ın en iyi 5 tatil rotasını açıklandı: Türkiye’den o ilçe listede!
Çiğdem Berfin Sevinç

The Guardian gazetesinde yayımlanan değerlendirmede, sonbaharda güneşli günlerin tadını çıkarmak isteyenler için Avrupa ve Türkiye'den beş tatil noktası sıralandı. Türkiye'den listeye giren Kalkan, özellikle ekim ayında da devam eden yaz atmosferiyle öne çıktı.

Sonbahar ın en iyi 5 tatil rotasını açıklandı: Türkiye’den o ilçe listede! 1

At nalını andıran koyu, gün batımında mavi denizle pembe ve turuncu gökyüzünün buluştuğu manzarasıyla dikkat çeken Kalkan'da restoranlar ve kafeler sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Bölgeden hareket eden tekneler de koyda seferlerine devam ediyor.

Sonbahar ın en iyi 5 tatil rotasını açıklandı: Türkiye’den o ilçe listede! 2

AVRUPA'DAN DÖRT TATİL NOKTASI DAHA LİSTEDE

Listede Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Portekiz ve diğer Avrupa rotalarından destinasyonlar da yer aldı.

Kalkan, Türkiye
Agua Amarga, İspanya
Cascais, Portekiz
Senigallia, İtalya

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antalya kalkan Avrupa yaz tatil deniz ekim
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