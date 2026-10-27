Sonbahar'ın en iyi 5 tatil rotasını açıklandı: Türkiye’den o ilçe listede!

The Guardian gazetesinde yayımlanan değerlendirmede, sonbaharda güneşli günlerin tadını çıkarmak isteyenler için Avrupa ve Türkiye'den beş tatil noktası sıralandı. Türkiye'den listeye giren Kalkan, özellikle ekim ayında da devam eden yaz atmosferiyle öne çıktı.

At nalını andıran koyu, gün batımında mavi denizle pembe ve turuncu gökyüzünün buluştuğu manzarasıyla dikkat çeken Kalkan'da restoranlar ve kafeler sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Bölgeden hareket eden tekneler de koyda seferlerine devam ediyor.

AVRUPA'DAN DÖRT TATİL NOKTASI DAHA LİSTEDE

Listede Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Portekiz ve diğer Avrupa rotalarından destinasyonlar da yer aldı.

Kalkan, Türkiye

Agua Amarga, İspanya

Cascais, Portekiz

Senigallia, İtalya