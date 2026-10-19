Dünya onu konuşmuştu! 'Uçan Tesla'nın sözleşmesinde dikkat çeken madde

Otomobil üreticisi Tesla, ikinci nesil Roadster modelini geçtiğimiz günlerde bir kez daha tanıttı. Önceki büyük tanıtımın üzerinden yaklaşık 10 yıl geçti ve şirket o dönemde tanıttığı Roadster’ı hiçbir zaman teslim etmedi. Tesla, yeni tanıtımda daha da iddialı vaatlerde bulundu. Ancak şirketin internet sitesinde yayımlanan rezervasyon sözleşmesi, müşterilerin önemli bir belirsizlikle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

TESLA ROADSTER İÇİN TESLİMAT GARANTİSİ VERİLMİYOR

InsideEVs tarafından fark edilen rezervasyon sözleşmesinde Tesla şu ifadelere yer veriyor:

"Roadster hâlâ geliştirme aşamasında olduğundan, aracınızın ne zaman teslim edileceğini ya da teslim edilip edilmeyeceğini garanti edemiyoruz."

Tesla, yeni Roadster için müşterilerden 250 bin dolara kadar ön ödeme talep ediyor. Şirket, daha önce tanıttığı Roadster için de rezervasyon almış ve dönemin en üst versiyonu olan Founders Series için aracın toplam fiyatına karşılık gelen 250 bin dolara kadar ödeme toplamıştı. Ancak söz konusu otomobil hiçbir zaman üretime geçemedi.

Yeni rezervasyon sözleşmesine göre yapılan ödeme, müşterilere üretimde kesin bir yer sağlamıyor. Rezervasyon sahipleri, Roadster’ın üretime geçmesi durumunda yalnızca yaklaşık bir sıra elde ediyor.

TESLA ROADSTER’IN FİYATI VE ÖZELLİKLERİ DEĞİŞEBİLİR

Belirsizlik yalnızca teslimat tarihiyle sınırlı değil. Tesla, Roadster’ın geliştirme süreci devam ettiği için konuşulan satın alma fiyatlarının da tahmini olduğunu belirtiyor.

Şirket, aracın üretime geçmesine kadar donanım, özellikler ve teknik ayrıntıların değişebileceğini ifade ediyor. Tesla’ya göre hangi seçeneklerin, özelliklerin ve donanımların sunulacağı henüz kesinleşmediğinden nihai satış fiyatı da şu aşamada doğrulanamıyor. Şirket, tam fiyat bilgisinin müşteriler araçlarını yapılandırmaya davet edildiğinde sunulacağını belirtiyor.

Tesla şu anda yeni Roadster’ın üretimine 2028 yılında başlamayı öngörüyor. Bununla birlikte şirketin neredeyse bütün yeni ürünlerinde gecikmeler yaşanması ve daha önce tanıtılan Roadster’ın hiçbir zaman üretime geçmemesi, bu takvime ilişkin belirsizliği artırıyor.

REZERVASYONLAR İADE EDİLEBİLİYOR ANCAK DEVREDİLEMİYOR

Yeni rezervasyon koşullarında müşteriler açısından olumlu sayılabilecek bazı ayrıntılar da bulunuyor.

Tesla, Roadster rezervasyonlarının başka kişilere devredilmesine izin vermiyor. Ancak Cybertruck Foundation Series ve Model S Signature Edition gibi özel sürümlerin sözleşmelerinde yer alan yeniden satışı yasaklayan maddeye bu kez yer vermiyor.

Böylece Tesla, CEO Elon Musk’ın 0'dan 60 mil/saate (yaklaşık 96 km/sa) 0,81 saniyede hızlanma ve otomobile entegre roket iticileri gibi iddialı vaatlerini yerine getiremezse, müşteriler en azından otomobillerini kısa sürede elden çıkarabilecek.

Öte yandan Tesla, Roadster rezervasyonlarının tamamen iade edilebilir olduğunu da belirtiyor. Daha önce tanıtılan Roadster’ın üretime geçememiş olması göz önüne alındığında, bu koşul yeni model için ön ödeme yapmayı düşünen müşteriler açısından önem taşıyor.

Kaynak: The Drive