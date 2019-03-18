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Dünya rekoru! 1 milyon 252 bin euroya satıldı

orkun.inanc orkun.inanc
DÜNYA  | 18.03.2019 04:36 | Son Güncelleme

Belçika'da düzenlenen açık artırmada 1 milyon 252 bin euroya dünyanın en pahalı güvercini satıldı.

Dünya rekoru! 1 milyon 252 bin euroya satıldı

Yerel basına göre, internet üzerinden yapılan müzayedede Armando adında erkek bir Flaman güvercini 1 milyon 252 bin euroya alıcı buldu.

Uzun mesafe yarışlarında şampiyonluğu bulunan 5 yaşındaki posta güvercini, bir Çinli tarafından alındı.

Alıcının dünyanın en pahalı güvercinini yarıştırmayacağı ve damızlık olarak kullanacağı belirtildi.

Belçika'da 2017 yılında yapılan açık artırmada bir posta güvercini 400 bin euro satılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Belçika güvercin

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