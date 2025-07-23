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Dünya saatten hızlı döndü, bir saniye silinebilir! Tarihte ilk defa...

Yılın en kısa günü olan 10 Temmuz'un ardından tarihte ilk defa 'bir saniye'nin silinmesi gündeme geldi. Kaliforhiya Üniversitesinden Prof. Duncan Agnew “1972’den bu yana daha hızlı günlere doğru bir eğilim var ancak bu inişli çıkışlı bir seyir izliyor” dedi.

Dünya saatten hızlı döndü, bir saniye silinebilir! Tarihte ilk defa...

Uluslararası Dünya Dönüşü ve Referans Sistemleri Servisi ile ABD Deniz Gözlemevi verilerine göre 10 Temmuz, yılın şimdiye kadarki en kısa günü oldu. Dünya’nın dönüşü 1,36 milisaniye daha kısa sürdü. 22 Temmuz ve 5 Ağustos’ta da benzer şekilde günlerin sırasıyla 1,34 ve 1,25 milisaniye kısalması bekleniyor.

Dünya saatten hızlı döndü, bir saniye silinebilir! Tarihte ilk defa... 1

Ay’ın çekimi, atmosferdeki değişiklikler ve çekirdekteki hareketler bu sürede milisaniyelik farklara yol açıyor. Bu sebeple her dönüş birkaç milisaniyelik farkla 24 saatten kısa ya da uzun sürebilir. Kaliforhiya Üniversitesinden Prof. Duncan Agnew “1972’den bu yana daha hızlı günlere doğru bir eğilim var ancak bu inişli çıkışlı bir seyir izliyor” dedi.

Dünya saatten hızlı döndü, bir saniye silinebilir! Tarihte ilk defa... 2

BİR SANİYE ÇIKARILABİLİR

1972’den bu yana UTC’ye 27 artık saniye eklendi. Ancak Dünya hızlanmaya devam ederse bu kez bir saniyenin çıkarılması gerekebilir. Buzulların erimesi ise kütle dağılımını değiştirerek Dünya’nın dönüşünü yavaşlatıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya
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