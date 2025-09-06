Dünya Şampiyonası'nda finale kalıyoruz! Filenin Sultanları yarı finalde Japonya engelini de aşmayı başardı...

A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'nın yarı final karşılaşmasında Japonya ile karşılaştı. Mücadeleden galip ayrılan Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda finale ulaştı. Final müsabakasında rakibimiz Brezilya-İtalya karşılaşmasının galibi olacak.

İLK SETİ KAYBETTİK

Yarı final mücadelesinin ilk setinde maça iyi giriş yapamayan Millilerimiz, karşılaşmanın ilk setinden 25-16 mağlup ayrıldı.

KENDİMİZE GELDİK…

Mücadelenin ilk setinin ardından kendine gelen Filenin Sultanları, ikinci setten 25-17, üçüncü setten de 25-18 galip ayrıldı. Maçın son setinden de 27-25 galip ayrılan Milliler, maçı da 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı.