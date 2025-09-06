SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Dünya Şampiyonası'nda finale kalıyoruz! Filenin Sultanları yarı finalde Japonya engelini de aşmayı başardı...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın yarı final karşılaşmasında Japonya ile karşılaştı. Karşılaşmadan 3-1’lik set skoruyla galip ayrılan millilerimiz Dünya Şampiyonası’nda finale kaldı.

Dünya Şampiyonası'nda finale kalıyoruz! Filenin Sultanları yarı finalde Japonya engelini de aşmayı başardı...
Burak Kavuncu

A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'nın yarı final karşılaşmasında Japonya ile karşılaştı. Mücadeleden galip ayrılan Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda finale ulaştı. Final müsabakasında rakibimiz Brezilya-İtalya karşılaşmasının galibi olacak.

İLK SETİ KAYBETTİK

Dünya Şampiyonası nda finale kalıyoruz! Filenin Sultanları yarı finalde Japonya engelini de aşmayı başardı... 1

Yarı final mücadelesinin ilk setinde maça iyi giriş yapamayan Millilerimiz, karşılaşmanın ilk setinden 25-16 mağlup ayrıldı.

KENDİMİZE GELDİK…

Dünya Şampiyonası nda finale kalıyoruz! Filenin Sultanları yarı finalde Japonya engelini de aşmayı başardı... 2

Mücadelenin ilk setinin ardından kendine gelen Filenin Sultanları, ikinci setten 25-17, üçüncü setten de 25-18 galip ayrıldı. Maçın son setinden de 27-25 galip ayrılan Milliler, maçı da 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TFF Vincenzo Montella kararıyla gündem oldu! TFF Vincenzo Montella kararıyla gündem oldu!
Salih Özcan Türkiye'ye doğru! Yeni adresi açıklanıyor...Salih Özcan Türkiye'ye doğru! Yeni adresi açıklanıyor...
Anahtar Kelimeler:
Japonya Türkiye Voleybol Filenin Sultanları dünya şampiyonası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Armani'nin ölümü dert oldu: Evlenmedi, çocuğu yok! Miras kime kalacak?

Armani'nin ölümü dert oldu: Evlenmedi, çocuğu yok! Miras kime kalacak?

Direğe çarpan otomobili gören inanamadı, kağıt gibi katlandı

Direğe çarpan otomobili gören inanamadı, kağıt gibi katlandı

Ali Koç Şampiyonlar Ligi fatihini getiriyor!

Ali Koç Şampiyonlar Ligi fatihini getiriyor!

Salih Özcan Türkiye'ye doğru! Yeni adresi açıklanıyor...

Salih Özcan Türkiye'ye doğru! Yeni adresi açıklanıyor...

TFF Vincenzo Montella kararıyla gündem oldu!

TFF Vincenzo Montella kararıyla gündem oldu!

Jason Denayer ezeli rakibe doğru! Anlaşma an meselesi...

Jason Denayer ezeli rakibe doğru! Anlaşma an meselesi...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.