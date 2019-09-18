SPOR

Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp Türkiye'ye geldi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 18.09.2019 08:31 | Son Güncelleme

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu .Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp İstanbul'a geldi.

Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp Türkiye'ye geldi

Dünya Güreş Şampiyonası finalde Kübalı rakibini yenerek altın madalya kazanan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, "Şu an tek hayalim olimpiyat şampiyonluğu. 11 ay boyunca tek düşüncem o. Olimpiyat Şampiyonu olursam güreşi bırakma ihtimalim yüksek" dedi.

"ÜLKEME BİR DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU DAHA KAZANDIRDIM"

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek altın madalya kazanan milli sporcu Rıza Kayaalp, Türk Hava Yolları'na(THY) ait uçakla İstanbul'a geldi. Havalimanında Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtlayan Kayaalp, böyle bir şampiyonluğu kazandığı için mutlu olduğunu söyledi. 4. kez Dünya Şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp, "Maçtan saatler sonra da olsa hala bunun sevincini yaşıyorum. Çünkü zor hazırlandık çok çalıştık. Yorucu günler geçirdik. Rakiplerim de olimpiyat vizesi almak için bu şampiyonaya çok iyi hazırlandı. O yüzden maçlar 6 dakika boyunca çok yorucu geçti ama benim lehime maçlar sonuçlandı. Rakiplerime üstünlük kurmam onlara pres uygulamam bu şampiyonluğu getirdi. Ülkeme beş maçımı da kazanarak sırayla Şili, Çin, Gürcü, Alman ve Kübalı rakiplerimi yenerek ülkeme bir dünya şampiyonluğu daha kazandırdım" diye konuştu.

80

CUMHURBAŞKANIMIZIN İLGİSİ BENİ MUTLU ETTİ

Maçın hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinden çok mutlu olduğunu ifade eden Kayaalp, "Cumhurbaşkanımız maçımı canlı izlemişler bende bunu haberlerde gördüm. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilgisi bizi sevindiriyor. O kadar işi gücü arasında tabiki milli mesele de olunca kendisi de takip etmeyi ihmal etmiyor. Maç biter bitmez aradı daha minderden inmeden önce beni aradı. Kendisine çok teşekkür ediyorum" diye ifade etti.

83

"GÜZEL BİR ŞEKİLDE NOKTALAYACAĞIM"

Dünya şampiyonluğunun ardından tek hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyleyen milli güreşçi konuşmasına şöyle devam etti:

"Hedefim Dünya Şampiyonu olarak rakiplere gözdağı vererek olimpiyatlara vize almaktı. Onu başardık sıra inşallah olimpiyat şampiyonluğu inşallah onu kazanır bu işi güzel bir şekilde noktalarız. Şu an tek hayalim olimpiyat şampiyonluğu onunla yatıp onunla kalkacağım 11 ay boyunca sonrası ondan sonra şekillenecek. Ama şampiyon olursam güreşi bırakma ihtimalim yüksek"

Geçmişten günümüze 23 Nisan kutlamalarıGeçmişten günümüze 23 Nisan kutlamaları
Filenin Efeleri, Belarus'u mağlup ettiFilenin Efeleri, Belarus'u mağlup etti
Kayaalp ailesinin şampiyonluk sevinciKayaalp ailesinin şampiyonluk sevinci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rıza kayaalp Türkiye Dünya Güreş Şampiyonası Kazakistan

En Çok Okunan Haberler

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Devler Ligi sürprizle başladı!

Devler Ligi sürprizle başladı!

Terim'den çarpıcı sözler! 'Bayılıyorum'

Terim'den çarpıcı sözler! 'Bayılıyorum'

Brugge'den flaş Diagne itirafı!

Brugge'den flaş Diagne itirafı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
GRAFİKLİ - Rıza Kayaalp, 4. kez dünya şampiyonu

GRAFİKLİ - Rıza Kayaalp, 4. kez dünya şampiyonu

Bediha Gün, Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarı finalde

Bediha Gün yarı finalde

San Marino'da şampiyon Marc Marquez

San Marino'da şampiyon Marquez

2019 Dünya Ralli Şampiyonası Türkiye etabını Sebastien Ogier kazandı

Türkiye Rallisi'nde zafer Ogier'in

Sümeyye Boyacı Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda ikinci oldu

Sümeyye Boyacı'dan tarihi başarı

Türkiye 3 - 0 Kuzey Makedonya (2019 Voleybol Erkekler Avrupa Şampiyonası)

Efeler set vermeden kazandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.