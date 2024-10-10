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Dünya spor kamuoyunu şaşırtan karar! Rafael Nadal, kariyerini noktaladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.10.2024 13:36
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38 yaşındaki İspanyol tenisçi Rafael Nadal, kariyerini noktaladığını açıkladı. Rafael Nadal, kasım ayındaki Davis Cup'tan sonra emekli olacağını duyurdu.

Dünya spor kamuoyunu şaşırtan karar! Rafael Nadal, kariyerini noktaladı

Ünlü sporcu, X hesabından 12 dilde teşekkür mesajı yayımlayarak kortlara veda etti. Tenis tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen 38 yaşındaki sporcu, sosyal medyasından yaptığı video paylaşımında "Profesyonel tenisten emekli olduğumu açıklamak için buradayım. Gerçek şu ki, özellikle son iki yıl benim için çok zor geçti. Artık sınırlamalar olmadan oynayabileceğimi düşünmüyorum" ifadelerine yer verdi.

NADAL’IN ŞAMPİYONLUKLARI

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Rafael Nadal, toplam 90 tekler şampiyonluğu elde ederken, 37 final maçından ise yenilgi ile ayrıldı. Çiftlerde 11 kez şampiyonluk yaşayan Nadal, 4 kez ise finalde mağlup oldu.

Rafael Nadal, tenis tarihinde 22 kez Grand Slam kazanan ilk erkek tenisçi olmayı başarmıştı. İspanyol raket, Roland Garros’u da 14 kez kazanarak rekor kırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Tenis Rafael Nadal
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