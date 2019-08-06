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Dünya Türk kahvesini sanatla keşfedecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 06.08.2019 16:59 | Son Güncelleme

Türk kahvesini sanatla buluşturarak tanıtmayı amaçlayan Gezici Türk Kahvesi Evi projesi, eylülde yeni bir tanıtım turuna hazırlanıyor.

Dünya Türk kahvesini sanatla keşfedecek

Dünyanın ilk kahve pişirme yöntemi olan Türk kahvesinin bilinirliğinin artırılması ve kahve sohbetleri ile toplumlar arası kültürel diyaloglar kurulması amacıyla tasarlanan "Gezici Türk Kahvesi Evi" projesi, Rixos Pera İstanbul'da düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Proje Direktörü Gizem Şalcıgil White, burada yaptığı konuşmada, Türk kahvesini evrensel bir yolculuğa çıkardıklarını söyledi.

Proje ile Türk kahvesinin yaygınlaşmasını ve değerinin yurt dışında da artırılmasını amaçladıklarını anlatan White, bu kapsamda sanatçı, akademisyen ve yazarlarla 7 Eylül'de dünya turuna çıkacaklarını kaydetti.

Tanıtım turuna ABD'den başlayacaklarını belirten White, ilk kez 2012 yılında hayata geçirilen proje kapsamında, "500 yıldır dostluğun tadı" mesajıyla binlerce ziyaretçiye Türk kahvesi ikram edileceğini söyledi.

ABD'de günde 400 milyon adet kahve tüketildiğini ancak Türk kahvesinin bilinmediğini dile getiren White, "Bunu değiştirebilmek, insanlara Türk kahvesinin eşsiz lezzetini tattırabilmek için eylül ayı boyunca ABD'yi turlayacağız." dedi.

White, sanatsal gösterilerle, imza günleriyle ve Türk kahvesi eğitici sunumlarıyla Türk kahvesini binlerce Amerikalıyla buluşturacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün dünyanın kalbine giden yol kahveden geçiyor. Amacımız, zengin kahve kültürümüzün dünyaya katmış olduğu değer konusunda farkındalık uyandırmak ve kahveyi yurt dışında Türkiye ile özdeşleştirebilmek. Kahve sohbetleriyle kültürel etkileşim yaratarak Türk kahvesinin tarihsel önemini aktaracak ve eşsiz lezzetini gönüllü ekibimizin ve sponsorlarımızın desteğiyle sanatsal sunumlarla beraber yabancı toplumlarla buluşturacağız."

White, Gezici Türk Kahvesi Evi benzeri başka bir gezici aracın İstanbul'un merkezi noktalarında tura ilişkin tanıtım faaliyeti yürüteceğini söyledi.

TÜRK KAHVESİ SANATLA ANLATILACAK

İlk uluslararası Türk kahvesi kültürü tanıtım projesi olarak başlatılan gönüllü girişim, kahve ikramlarının yanı sıra minyatür sanatçısı Hasan Kale'nin sanat gösterileri ve Türk kahvesine ilişkin eğitici sunumlarla ziyaretçilerini ağırlayacak.

New York, Washington DC, McLean ve komşu eyaletlerde gerçekleştirilecek geziler boyunca, ödüllü yazar ve gastronomi uzmanı Cenk Girginol ile Nişantaşı Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Göknur Akçadağ, Türk kahvesinin tarihine ilişkin sunumlar gerçekleştirecek, üniversiteler ve yerel müzelerde Amerikalı kanaat önderlerine ve toplum üyelerine eğitici seminerler verecek.

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