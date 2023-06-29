MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dünya turnesini iptal etmişti! Ünlü şarkıcı Madonna taburcu edildi

Dünya turnesini iptal etmişti! Ünlü şarkıcı Madonna taburcu edildi

29.06.2023 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’li dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, yakalandığı "ciddi bir bakteriyel enfeksiyon" nedeniyle kaldırıldığı hastaneden taburcu oldu.

Dünya turnesini iptal etmişti! Ünlü şarkıcı Madonna taburcu edildi

Dünyaca ünlü ABD’li sanatçı 64 yaşındaki Madonna’nın durumu iyiye gidiyor. Geçtiğimiz günlerde yakalandığı "ciddi bir bakteriyel enfeksiyon" nedeniyle hastaneye kaldırılan ve birkaç gün yoğun bakımda kalan Madonna taburcu edildi.

vvvv

Madonna’nın evinde kendisini daha iyi hissettiği ve sağlık kontrollerinin devam edeceği açıklanırken ünlü sanatçının ertelenen konserlerinin ne zaman yapılacağı belirtilmedi.

DÜNYA TURNESİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Madonna’nın menajeri Guy Oseary yaptığı açıklamada, ünlü sanatçının 15 Temmuz’da Kanada’nın Vancouver kentinde başlaması planlanan ve 35 şehri kapsayacak olan dünya turnesinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuş, "Turne için yeni bir başlangıç tarihi ve yeniden planlanan şovlar da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntıyı planlar planlamaz sizinle paylaşacağız" demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu peruksuz halini paylaştı! Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu peruksuz halini paylaştı!
1 yılda 28 kilo verdi! Hamam pozları gündem oldu1 yılda 28 kilo verdi! Hamam pozları gündem oldu
Konserine yalnızca 8 kişi gelince sahneden inip...Konserine yalnızca 8 kişi gelince sahneden inip...
Anahtar Kelimeler:
Madonna abd ünlü şarkıcı yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

Memur maaşlarına zam ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! 'Bayram sonrası...'

Memur maaşlarına zam ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! 'Bayram sonrası...'

500 bin TL'lik altın vardı! Otogarda karışan valizle ilgili yeni gelişme

500 bin TL'lik altın vardı! Otogarda karışan valizle ilgili yeni gelişme

''Bana onu getirin''

''Bana onu getirin''

Korkulan haber geldi! Datça'da yangın çıktı: Yerleşim yerleri tehdit altında

Korkulan haber geldi! Datça'da yangın çıktı: Yerleşim yerleri tehdit altında

Göğüslerinin yarısı açık kaldı, yırtmacını ise zar zor kapadı! Tepki çeken poz

Göğüslerinin yarısı açık kaldı, yırtmacını ise zar zor kapadı! Tepki çeken poz

Bakan duyurdu: Et ve Süt Kurumu satın alacak

Bakan duyurdu: Et ve Süt Kurumu satın alacak

Günün Videosu

İstanbul'da taksicinin sözlü tacizde bulunduğu Balili kadın konuştu: "Bana neler neler söyledi"
İstanbul'da taksicinin sözlü tacizde bulunduğu Balili kadın konuştu: "Bana neler neler söyledi"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Fatih Portakal’ın ‘dış ses’ tepkisine Fulya Öztürk sessiz kalamadı

Fatih Portakal’ın ‘dış ses’ tepkisine Fulya Öztürk sessiz kalamadı

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Aylar sonra 'Bir daha asla' diyerek açıkladı

Aylar sonra 'Bir daha asla' diyerek açıkladı

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.