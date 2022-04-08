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Dünya turunda hastalık nedeniyle mola veren Alman aileye Sakarya Büyükşehir Belediyesi yardım etti

08.04.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya turunda hastalık nedeniyle mola veren Alman aileye Sakarya Büyükşehir Belediyesi yardım etti

Almanya'dan dünya turuna çıkan ve hastalık sebebiyle Sakarya'da mola vermek zorunda kalan aileye Sakarya Büyükşehir Belediyesi yardım elini uzattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sosyal Hizmetler Şubesi ve YADEM personelinin sahada kimsesizlere, ihtiyaç sahiplerine ve yaşlılara el uzattığı bildirildi.

Birim içinde kurulan ekiplerle kent merkezi ve tüm ilçelerde günün belirli saatlerinde yardım ve destek turu yapıldığı belirtilen açıklamada, "Büyükşehir, bugün bir ailenin daha yardımına koştu. Almanya'dan askeri karavan tipi araçla dünya turuna çıkan Hagen, eşi ve 3 çocuğu bir süre önce Türkiye'ye giriş yaptı. Sakarya sınırlarına yakın bir noktada ailenin annesi rahatsızlanınca aile, sağlık kuruluşuna ulaşmak için ilimize geldi. Yardıma ihtiyaç olduğu konusunda bilgi edinen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kısa süre içinde ailenin yanına ulaştı. Rahatsızlanan kadına ve aileye tedavi sürecinde refakat eden ekipler, yemek ikramında bulundu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen baba Hagen de gösterilen misafirperverlik karşısında memnuniyetini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizleri sıcak bir yaklaşımla karşıladınız, her şey harikaydı. Sakarya'nın insanı ve yöneticileri çok misafirperver, gerçekten mutlu olduk. Bugünü burada geçireceğiz, sohbet etme imkanımız olacaktır. Özellikle belediyeye çok teşekkür ederiz."

Açıklamada, "Misafirlerimizi en iyi şekilde karşılamaya çalıştık. Bu şehir sınırlarında yardıma ihtiyaç duyan her bir canın yanında Büyükşehirimiz var. Paylaşmanın, kardeşliğin ve insanlığın ön plana çıktığı mübarek ramazan ayında ağırladığımız aile Sakarya'yı çok sevdi. Kendilerini yarın dünya turuna devam etmeleri için uğurlayacağız." denildi.

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