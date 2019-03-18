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Dünya üzerinde ateş topu patladı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 18.03.2019 14:47 | Son Güncelleme

NASA'nın son açıklaması akıllara durgunluk verdi.

Geçtiğimiz Aralık ayında meydana gelen olayda dünya atmosferine girer girmez patladığı duyuruldu.

Ateş topu dünya üstünde patladı!

NASA, Dünya'ya geçtiğimiz Aralık ayında dev bir meteorun çarptığını duyurdu.
Patlama, son otuz yılın en büyük ikinci infilakı olarak kayıtlara geçti.
Meteorun dünya atmosferine girdiği tarih, 18 Aralık.
Atmosfere yerel saatle 09.00 sularında, 32 kilometre hızla dalan asteroid, yeryüzünün 26 kilometre üstünde patladı.
Altı yıl önce Rusya Chelyabinsk'in üstünde infilak eden meteor, Soğuk Savaş'tan bu yana Dünya'ya isabet eden en büyük asteroid.
Kamçatka Yarımadası üzerindeki patlamada ortaya çıkan enerji, Hiroşima'ya atılan atom bombasının 10 katıydı.
BBC'ye konuşan NASA uzmanı Lindley Johnson, her 100 yılda Dünya'ya iki veya üç kez dev ateş topunun düşmesini beklediklerini söyledi.
Johnson'ın verdiği bilgiye göre, Aralık ayındaki patlama Chelyabinsk'in yüzde 40 kadar.
2018'in son günlerindeki patlamayı askeri uydular tespit etmiş, ABD Hava Kuvvetleri NASA'yı bilgilendirmişti.
Lindley Johnson, ayrıca patlamanın yolcu uçaklarının kullandığı Kuzey Amerika-Asya rotasına uzakta gerçekleştiğini de belirtti.
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Anahtar Kelimeler:
ateş topu atmosfer NASA

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